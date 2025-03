La Municipalité de Rawdon, en collaboration avec la Société d’histoire de Rawdon et l’historien Simon Jolivet, lance sa toute nouvelle exposition éphémère. Cette œuvre, qui met en valeur le parcours des immigrants irlandais à Rawdon sur une période de près de 200 ans, est mise sur pied dans le cadre du Festival Saint-Patrick.

Ainsi, tous les samedis et dimanches du mois de mars, entre 14 h et 16 h, l’exposition La présence irlandaise à Rawdon d’hier à aujourd’hui sera tenue au Centre d’Interprétation Multiethnique de Rawdon situé au 3588, rue Metcalfe à Rawdon.

Un voyage dans le temps

La présence irlandaise à Rawdon d'hier à aujourd'hui invite les visiteurs à découvrir le quotidien et le parcours de ces pionniers et leur contribution inestimable à la communauté de Rawdon. À travers des récits poignants, des photos d'époque et des objets symboliques, cette galerie offre un regard unique sur près de deux décennies d'histoire.

La Saint-Patrick à Rawdon : une célébration de l'héritage irlandais

Le Festival Saint-Patrick, ce sont trois jours de festivités, d’activités thématiques et une immense parade devenue tradition à Rawdon, mais c'est surtout l'occasion de souligner et commémorer l'héritage irlandais. L'exposition La présence irlandaise à Rawdon d'hier à aujourd'hui met ainsi en lumière le lien fort qui unit le passé et le présent, révélant une communauté unie et fière de ses origines.

Pour découvrir la programmation complète et tous les détails entourant le Festival Saint-Patrick de Rawdon, consultez le www.rawdon.ca.