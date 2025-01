La Ville de Joliette dévoile sa Politique culturelle 2025-2035

La Ville de Joliette a présenté sa refonte de sa Politique culturelle décennale 2025-2035, articulée autour de trois plans d’action, en parfaite adéquation avec ses valeurs et sa vision inclusive.

Comme l’explique le maire, Pierre-Luc Bellerose, « cette refonte résulte du travail d’un comité ainsi que de la contribution active de représentants de divers milieux, qui ont, par leurs idées, leur expertise et leur passion, participé à son élaboration dans un esprit de collaboration et d’innovation. Leur engagement collectif a permis de définir une vision commune, cohérente et ambitieuse pour l’avenir culturel de notre cité régionale ».

Une démarche concertée

Au cœur des travaux réalisés, une grande question a été soulevée : comment faire de Joliette une ville reconnue pour son dynamisme culturel, sensible à son développement et à la qualité de vie de ses citoyens?

Au moyen de groupes de discussion sectoriels avec les artistes, les diffuseurs, les citoyens et les acteurs économique et communautaire, ainsi que d’un sondage numérique et une consultation avec les intervenants locaux et les villes circonvoisines, la Ville de Joliette a élaboré une Politique fondée sur l’audace, l’inclusion et la collaboration. Le premier plan d’action 2025-2027 sera révélé dans les mois à venir.

Une Politique pour la postérité

Joliette souhaite offrir une vie culturelle vibrante, enrichissant le quotidien de sa communauté par des événements diversifiés. Les artistes et organismes locaux, véritables catalyseurs de cette dynamique, bénéficieront d’un soutien pour le développement d’un écosystème inclusif et efflorescent. La culture devient ainsi un levier socio-économique majeur, rayonnant au niveau régional et national.

Pour marquer le lancement de la Politique, l’artiste lanaudoise BGALI a réalisé une œuvre originale en utilisant une technique innovante à base de « peau » d’acrylique. Inspirée par une rencontre au cours du processus collaboratif à laquelle elle a été invitée, elle a conçu une pièce symbolisant l’envol de la Politique, tel un oiseau, survolant la rivière L’Assomption symbolisée par un trait doré. Intitulée Rayonner notre culture – L’envol de la Politique culturelle de Joliette 2025-2035, l’œuvre est exposée au Pavillon Gilles-Beaudry.