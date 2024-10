Un tout premier festival d'humour à Joliette

La ville de Joliette aura son tout premier festival d'humour du 22 au 24 août 2025. Pendant trois jours, plus de 40 humoristes et une vingtaine de spectacles seront présentés dans six lieux de diffusion.

Les festivaliers auront l'occasion d'assister à des galas d’humour exclusifs, des spectacles aux concepts éclatés, des rodages d’humoristes établis, ainsi qu’à l’enregistrement de balados (podcasts) iconiques. Des amuseurs publics et des activités pour les enfants animeront le site principal. Un concours de « stand-up » se tiendra également et la·le gagnant·e aura la chance de s’envoler vers la France pour présenter son numéro de l'autre côté de l'océan. De plus, un segment gratuit de la programmation permettra à un large public de profiter de cette célébration de l’humour.

« Nous sommes heureux de présenter le tout premier festival d’humour de la région de Lanaudière! Notre mission est de célébrer l'humour québécois sous toutes ses formes et d’offrir au public une programmation unique et rassembleuse, qui reflète la richesse et la diversité de notre culture comique inestimable », expliquent Ashley-Jade Lussier et Mathieu Cyr.

« Joliette étoffe sa programmation en intégrant ce festival d’envergure à son riche éventail d’événements culturels. Il convient de souligner que le rire, par sa nature contagieuse, suscite également un véritable sentiment de bonheur. Grâce à cette kyrielle de spectacles, dont certains gratuits, le public aura l’opportunité d’explorer la richesse de la créativité comique dans des espaces scéniques emblématiques », exprime le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Programmation et billetterie

La production souhaite d'abord proposer les galas et les spectacles sous forme d'événements mystères. Pendant seulement quelques jours, le public bénéficiera d'un tarif réduit avant que les têtes d'affiche ne soient révélées. « Même si beaucoup d’humoristes extrêmement reconnu·e·s ont déjà confirmé leur participation au festival, nous préférons d’abord offrir les spectacles en évènements mystères, pour permettre aux inconditionnels de l’humour de se procurer des billets et des laissez-passer pour une fraction du prix », expliquent les producteurs de Primeur Productions, responsable du Festival.