Travaux de restauration en cours à la Maison Antoine-Lacombe

La Ville de Saint-Charles-Borromée annonce la fermeture temporaire de la Maison Antoine-Lacombe pour des travaux de réfection visant à améliorer l’accessibilité et à préserver ce précieux patrimoine bâti. Les travaux ont débuté cette semaine et devraient se poursuivre jusqu’en décembre prochain.

Ces travaux incluent entre autres des interventions telles que la solidification et l’étanchéisation de l’appentis, la restauration de son revêtement extérieur, des portes et fenêtres, ainsi que des rampes des galeries avant et arrière de la maison, de l’escalier intérieur, des planchers de bois du rez-de-chaussée et des finis intérieurs de planches de bois. Ces mesures sont encadrées par des normes strictes afin de préserver l’esprit et la valeur patrimoniale du bâtiment.

Restauration et accessibilité accrue

Une nouvelle galerie avant et arrière sera installée, ainsi qu’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite à l’avant de la maison (face à la rue Dalcourt). De plus, le bloc sanitaire situé dans l’appentis sera rénové et adapté lors de l’accueil de plus grands groupes.

Par ailleurs, des travaux d'archéologie seront menés en parallèle des excavations nécessaires autour de la maison, une démarche essentielle lors de la restauration d'un immeuble patrimonial pour préserver et documenter l'histoire du site. Le chantier, soutenu financièrement par la Ville de Saint-Charles-Borromée et le Ministère de la Culture et des Communications grâce au programme Aide aux immobilisations, met en lumière l’importance de protéger et de conserver ce bâtiment historique, construit en 1847.

« La Maison Antoine-Lacombe est un pilier de notre patrimoine et un symbole de notre engagement envers la préservation de notre histoire. Ces travaux assureront non seulement sa pérennité, mais aussi son accessibilité pour les générations futures, tout en respectant les valeurs qui font notre fierté. », déclare Robert Bibeau, maire de Saint-Charles-Borromée.

Les jardins de la Maison Antoine-Lacombe resteront ouverts au public durant les travaux, offrant un espace de verdure et de détente aux visiteurs. Cependant, la plupart des activités prévues cet automne seront reportées à l’an prochain.