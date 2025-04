St-Charles-Borromée finaliste aux Plumes d’excellence de l’ACMQ

La Ville de Saint-Charles-Borromée figure parmi les finalistes du prestigieux concours des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ), dans la catégorie Communication numérique, pour son projet de Camp de jour connecté.

Pensé et déployé par le Service des communications et affaires publiques, ce projet s’est démarqué auprès de l’Association par son originalité, sa convivialité et son impact concret sur l’expérience citoyenne. Approuvée par plus de 80 % des parents dont les enfants fréquentent le camp de jour, l’initiative propose une solution numérique innovante : un microsite développé en collaboration avec l’entreprise montréalaise MySmartJourney, accessible via un code QR fixé aux sacs à dos des enfants. Rappels importants, documents, horaires et récits quotidiens mis à jour en temps réel y sont présentés. Une façon simple, rapide et écoresponsable de maintenir un lien efficace avec les familles tout au long de l’été.

« Être reconnu à l’échelle du Québec pour notre capacité à innover et à améliorer l’expérience citoyenne ainsi que la qualité de nos communications municipales est un véritable honneur. Je tiens à féliciter l’équipe derrière ce projet inspirant et d’avant-garde, et je souhaite la meilleure des chances à l’ensemble des finalistes du concours. », a déclaré Robert Bibeau, maire de Saint- Charles-Borromée.

Ce virage numérique s’inscrit par ailleurs en cohérence avec les résultats du sondage Léger – l’Indicateur municipal 2023, selon lequel les citoyens de 35 à 54 ans souhaitaient que la Ville accélère la transmission numérique de ses communications (note moyenne de 6,6/10). Ce signal clair, provenant d’un segment important de la population — dont plusieurs sont des parents Charlois — a directement alimenté les intentions stratégiques du Service des communications.

Le Camp de jour connecté fait partie des 32 finalistes sélectionnés parmi 142 projets soumis à travers le Québec. Le jury, indépendant du conseil d’administration de l’ACMQ, a retenu les initiatives en communication se distinguant par leur innovation, leur rigueur et leur créativité.