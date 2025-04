Plus de 400 repas servis à la Fête des sucres à Lavaltrie

Le samedi 5 avril dernier, la Ville de Lavaltrie a célébré la 4e édition de sa Fête des sucres qui s’est déroulée de 9 h à 13 h, à l’école secondaire de la Rive. Plus de 500 citoyennes et citoyens ont répondu à l’appel pour célébrer le temps des sucres dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

En collaboration avec les Chevaliers de Colomb et le Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie, et avec la participation des élus municipaux et des bénévoles qui ont servi les repas, un délicieux festin traditionnel de cabane à sucre a été servi à 300 adultes et plus d’une centaine d’enfants. La distribution de 900 bâtons de tire d’érable a également fait le bonheur des petits et des grands. 425 repas ont été servis en seulement 1 h 45, un record pour l’événement et une preuve de l’enthousiasme grandissant pour cette activité. Ce chiffre représente près du double du nombre de repas servis l’an dernier, ce qui témoigne de l’engouement de plus en plus fort des familles pour cet événement accessible.

Le maire de Lavaltrie, Christian Goulet, a d’ailleurs pris le temps de saluer la contribution des bénévoles et d’échanger avec les participants. Il a souligné :

« Cette 4e édition de la Fête des sucres est un événement qui illustre parfaitement l’esprit de Lavaltrie : une ville où la solidarité, la tradition et la volonté de créer des événements accessibles à tous se rencontrent. Un grand merci à tous les bénévoles et partenaires qui ont contribué à son succès, ainsi qu’à nos citoyens pour leur engagement. »

Les plus jeunes ont également eu l’occasion de profiter de jeux gonflables et d’une fermette, où ils ont pu nourrir et flatter des moutons, des alpagas, un poney, et prendre des lapins. L’événement a été animé par l'Ensemble traditionnel La Foulée, qui a entraîné petits et grands dans une ambiance festive. Leur prestation de danses traditionnelles québécoises a été suivie d’un atelier interactif où les participants ont appris des pas de danse, dont la gigue, le tre carré et la valse québécoise.