Joliette reçoit un soutien majeur pour son développement culturel

Le ministère de la Culture et des Communications a offert une enveloppe de 158 000 $ à la Ville de Joliette afin de dynamiser son milieu de vie et de mettre en œuvre des projets structurants, inclusifs et collaboratifs, en cohérence avec sa nouvelle Politique culturelle 2025- 2035.

Il y a également eut la confirmation d’une nouvelle entente triennale en développement culturel.

« Je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour cette subvention record, qui nous permettra d’animer notre cadre de vie et d’en faire un véritable moteur de transformation sociale. À Joliette, l’art et la créativité sont au cœur de notre développement », souligne le maire Pierre-Luc Bellerose.

Des initiatives porteuses pour un rayonnement accru

Au cours des trois prochaines années, Joliette déploiera plusieurs projets pour renforcer son offre et faire de la cité régionale un pôle culturel incontournable au Québec : déploiement de projets de valorisation du patrimoine industriel, soutien à la croissance du milieu artistique local dont une nouvelle série automnale et intégration de lieux de diffusion atypiques dans l’espace public.

Une vision ambitieuse pour l’avenir

Rappelons qu’en janvier 2025, la Ville de Joliette adoptait sa nouvelle Politique culturelle 2025-2035, affirmant sa volonté de devenir un pôle culturel incontournable au Québec. Cette vision, profondément ancrée dans la vie citoyenne, met l’accent sur la création artistique comme moteur de cohésion sociale et de développement économique. Elle s’appuie sur des initiatives audacieuses, fruits de collaborations étroites entre les partenaires locaux.