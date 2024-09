Exposition de Carine Génadry à la Bibliothèque Sylvie-Thouin

La Bibliothèque Sylvie-Thouin présente sa nouvelle exposition, intitulée « Au milieu des écueils », qui se tiendra du 6 septembre au 17 octobre 2024. Cette exposition mettra en lumière les œuvres de Carine Génadry, artiste peintre spécialisée dans les impressions végétales.

Carine Génadry, artiste, enseignante et médiatrice culturelle, puise son inspiration dans la nature. Son processus créatif débute par la cueillette de plantes sauvages, qu'elle utilise pour créer des monotypes sur papier en employant une technique d'impression à la main avec une plaque de gel et de la peinture acrylique. Cette méthode lui permet de capturer des traces permanentes des végétaux, malgré leur nature éphémère.

Connexion à la nature

Dans ses œuvres, Carine Génadry explore la connexion entre les êtres vivants et leur environnement, mettant en lumière leur synergie et interdépendance. Elle illustre comment les changements environnementaux affectent l’équilibre de l’écosystème. Intégrant les principes de la permaculture à son art, Carine valorise la diversité et l’interdépendance des éléments naturels.

« Nous sommes humains, nous faisons partie de la grande biosphère, nous venons tous de la même cellule. Mes œuvres cherchent à unifier le monde animal et végétal pour rappeler nos sources communes profondes », explique Carine Génadry.