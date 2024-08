Une exposition de Danièle Désourdy à la Maison et jardins Antoine-Lacombe

Maison et jardins Antoine-Lacombe présente du 7 août au 2 septembre l’exposition intitulée La vie animalière dans toute sa splendeur de Danièle Désourdy. Le vernissage aura lieu le samedi 10 août de 13 h à 17 h, allocutions à 13 h 30.

Danièle Désourdy est originaire de l’Estrie. Son parcours artistique ainsi que sa passion pour la faune et la flore, la dirige vers l’art animalier.

Elle a découvert et évolué vers l’hyperréalisme avec l’artiste québécois Jules Bouchard, et le grand maître canadien en art animalier, Robert Bateman. C’est dans ce mouvement que s’inscrit sa démarche artistique et que sa gestuelle prend tout son sens. Elle utilise l’acrylique comme médium pour ses couleurs vibrantes et aussi pour sa rapidité à sécher. Sa technique consiste à diluer l’acrylique avec des médiums à glacis, qu’elle applique en transparence en plusieurs couches successives.

Sa carrière est ponctuée de prix et de récompenses, avec entre autres, une exposition prestigieuse au Carrousel du Louvre à Paris ainsi qu’une médaille d’or au Prix International des Professionnels de L’Art dans la catégorie Art animalier décerné par Mondial Art Academia.

C’est à son atelier à Saint-Basile-le-Grand qu’elle réalise ses œuvres en tant que peintre autodidacte. À travers son art, elle nous fait part de la splendeur et la sagesse des animaux. Elle capte des moments de grande beauté, parfois insolites, ou empreints de tendresse.