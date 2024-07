L'exposition Micromégas de Lafleur présentée à la Maison et jardins Antoine-Lacombe

Maison et jardins Antoine-Lacombe présente du 10 juillet au 4 août l’exposition intitulée Micromégas de Lafleur. Le vernissage aura lieu le samedi 13 juillet de 13 h à 17 h, allocutions à 13 h 30.

La série Micromégas mariant photographie et littérature, constitue une exploration visuelle et poétique de l'inaperçu, inspirée par l'œuvre de Voltaire.

Souvent très figuratives, parfois proches de l'abstraction, les photographies de Lafleur, épurées par l’usage exclusif du noir et blanc, montrent de petits bouts de « vérités » afin de les mettre en lumière.

Initié à la prise de vue et à la chambre noire à la fin des années 70, Lafleur pratique la photographie depuis plus de 35 ans. En 1987, frappé par la découverte des œuvres d’Ansel Adams et d’Edward Weston, il se familiarise avec leurs outils et leurs techniques.

En tant que praticien de la Photographie pure (« Straight Photography ») et de la photographie argentique depuis quelques décennies, l’arrivée du numérique est venue bouleverser sa pratique de la photographie. En numérisant et réactualisant son catalogue d’œuvres, et en y ajoutant activement de nouvelles créations, il se considère comme un photographe ré-émergent. Il travaille activement à l’élaboration de plusieurs séries (Micromégas, Portraits d’Artistes II, Montréal...).

Depuis les années 80, il se consacre également à l’étude et à l’enseignement de la littérature.