Yvan Guibault reçoit la médaille du Député pour son engagement

Yvan Guilbault a reçu la médaille du Député de l'Assemblée nationale du Québec, de la part de François St-Louis, député de Joliette, afin de souligner ses 18 années de contribution et de grande implication au sein des conseils d'administration du Musée d'art de Joliette et de sa fondation.

La remise de la médaille a eu lieu le 25 mai , à l’occasion du Bal du MAJ, en présence des coprésidents de l’événement, Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable, de Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette et préfet de la MRC de Joliette ainsi que devant les nombreux dignitaires, donateurs, donatrices et convives.

« De reconnaître l’implication et la contribution exemplaire de monsieur Yvan Guibault était pour moi un incontournable. Pendant près de 20 ans, cet entrepreneur lanaudois a fait du Musée d’art de Joliette sa cause personnelle, et il a su mobiliser toute une communauté afin de donner au MAJ la place qui lui revient », indique François St-Louis, député de Joliette Assemblée nationale du Québec

Yvan Guibault a été élu au conseil d’administration du Musée d’art de Joliette en novembre 2006, pour en être ensuite élu président en septembre 2007. En tant que président de l’organisme, il a travaillé avec trois directions différentes au MAJ et autant de directions par intérim. Il a participé activement à la campagne majeure de financement de 2012 à 2014, qui a permis d’amasser 2,2 M $, et à l’importante mise aux normes du bâtiment, qui a permis d’offrir à la communauté le MAJ tel qu’on le connaît aujourd’hui. Depuis 2021, il est président de la Fondation du MAJ où il s’est donné comme mission d’amasser des fonds pour assurer la pérennité du Musée dans le Grand Joliette. Un fonds a d’ailleurs été créé en son honneur pour amasser ces fonds : le fonds Yvan-Guibault.

« C’est un grand honneur pour moi de recevoir cette médaille. Je ne me suis jamais impliqué au Musée pour recevoir ce genre d’honneur, mais parce que je suis convaincu que la présence d’une institution muséale de l’importance du MAJ fait une différence dans le Grand Joliette autant socialement qu’économiquement », exprime Yvan Guibault, président Fondation du Musée d’art de Joliette