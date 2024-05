Le 25 mai, les citoyens de la Ville de Joliette sont invités pour une septième année à la fête interculturelle du CRÉDIL.

Les festivités se déroulent au centre-ville de Joliette sur la place Bourget. Une occasion unique d’aller à la rencontre de l’Autre, cette grande fête a connu un succès grandissant lors de ses dernières éditions et représente maintenant un incontournable de la programmation estivale joliettaine.

Plus de 1000 personnes sont attendues lors de cette journée de festivités et des activités pour tous les goûts sont prévues: jeux pour les enfants, kiosques de divers pays avec des bouchées à saveurs du monde et prestations d’artistes variés sont d’ailleurs au menu.

Comme chaque année, la programmation est 100% gratuite.