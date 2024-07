Retour du Centre-ville en fête à Joliette

Du 10 au 13 juillet, le centre-ville de Joliette se transforme pour accueillir à nouveau Centre-ville en fête. Une profusion d’activités attendent la population qui est invitée à venir en grand nombre.

C’est à compter du mercredi 10 juillet et ce jusqu’au samedi 13 juillet que la grande vente-trottoir battra son plein au centre-ville de Joliette. C’est l’occasion de profiter des aubaines et des bonnes affaires offertes par les commerçants, restaurateurs et gens d’affaires du centre-ville de Joliette.

Des jeux gonflables et beaucoup d’amusement

Après une pause de plusieurs éditions, le retour du Centre-ville en fête marque aussi le retour des jeux gonflables. Les enfants pourront s’y amuser du jeudi 11 au samedi 13 juillet, tout autant qu’au jeu de billard géant ou encore à la station de maquillage. En extra, pour le samedi 13 juillet seulement, vous pourrez jouer au mini putt en famille ou entre amis.

Le vendredi 12 et le samedi 13 juillet, la Joujouthèque Farfouille vous invite à accompagner vos enfants au Coin des petits où ils pourront participer à plusieurs jeux et activités.

De la musique, de l’ambiance et des jeux

L’organisation Mon Afrique à Lanaudière présentera un spectacle le vendredi 12 juillet sur la Place Bourget, ainsi qu’un atelier de tamtam et des prestations de rue le samedi 13 juillet. Des prestations musicales auront également lieu le samedi sur la rue Saint-Paul, tout juste à côté de Guitares Boréal.

Situé sur la rue Notre-Dame, Game Time vous proposera plusieurs jeux de société et de table. La zone de jeux sera bonifiée par l’équipe de Randolph où vous pourrez vous divertir en compagnie de leurs animateurs.

Encore plus d’activités pour la journée du samedi

Les amateurs de voiture pourront cette année tester leurs aptitudes de conducteur avec des simulateurs de F1 : une façon sécuritaire de vous adonner au sport automobile. Le Club VAML sera également de la partie avec sa traditionnelle exposition de voitures anciennes.

Dès 9 h 30, les producteurs du Marché public de Joliette vous accueilleront comme à tous les samedis sur la Place Bourget Sud. Plusieurs autres kiosques seront à proximité, notamment la Sûreté du Québec qui burinera vos vélos gratuitement, la Maison des jeunes La Piaule avec des friandises et des breuvages, le CRÉDIL qui offrira un atelier créatif, le bédéiste et caricaturiste Jocelyn Jalette et un décor festif pour vos séances d’autoportraits. Pour tout savoir sur les activités et événements de la MRC Joliette, passez voir la voiture B-Bit de Tourisme MRC Joliette qui sera également sur place.

Toujours le samedi 13 juillet, assistez à des démonstrations de skateboard dès midi devant la boutique Lexxosept, ainsi qu’à des prestations de danse avec l’école Symbiose, à 13 h et 15 h. Vous pourrez aussi croiser sur votre chemin des marionnettes géantes.

Pour connaitre la programmation complète et l’horaire des activités du Centre-ville en fête, consultez le site Internet de la ville.