À la rencontre de l’incroyable et de l’imaginaire

La communauté et les visiteurs de la Ville de Joliette pourront admirer deux nouvelles expositions extérieures uniques qui seront affichées jusqu’au 19 juillet prochain.

« Au fil des saisons, notre pôle culturel se réinvente au rythme d’expositions artistiques pittoresques. Ce printemps, la Ruelle des artistes présente l’envers du décor du Cirque Alphonse capté à travers la lentille du talentueux photographe Antoine Carabinier Lépine. D’autre part, les clichés présentés au parc Antonio-Barrette laisseront place à l’imaginaire inusité des jeunes et de leurs parents. Un rendez-vous visuel en plein air à mettre à votre calendrier cet été! », mentionne le maire Pierre-Luc Bellerose.

Ruelle des artistes | L’ENVERS DU DÉCOR

Explorez les coulisses du Cirque Alfonse avec le photographe Antoine Carabinier Lépine. Dans cette série captivante d’images, un univers jusqu’alors méconnu se révèle, dévoilant les secrets et les dessous des spectacles. De la mise en place du chapiteau, aux répétitions, en passant par l’esprit d’entraide et la dynamique familiale propre au Cirque Alfonse, chaque cliché capture une facette de cet univers fascinant. Le grand public est invité à rencontrer l’artiste lors de l’événement d’inauguration le jeudi 16 mai, de 16 h à 19 h, au lieu de l’exposition.

Nomade | ANIMAGERIE

Plongez dans un monde magique au parc Antonio-Barrette et déambulez à la découverte de créatures fantastiques sorties tout droit de l’imaginaire de jeunes artistes âgés de 5 à 12 ans et de leurs parents. Réalisées lors d’un atelier « MAJ-ique » avec le Musée d’art de Joliette, ces créations fusionnent trois animaux et un élément végétal de la région pour créer des œuvres dignes des plus grands contes et légendes. Venez rencontrer ces jeunes talents lors du vernissage qui se tiendra au parc le 19 mai de 13 h à 15 h.