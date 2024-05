Saint-Ambroise-de-Kildare annonce sa programmation estivale & culturelle

La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a dévoilé sa programmation estivale et culturelle, promettant une série d'événements divertissants pour les résidents et les visiteurs tout au long de la saison estivale.

Pour les amateurs de cinéma en plein air, le parc du Chalet des loisirs sera le lieu de rendez-vous incontournable. Trois soirées magiques sont prévues :

Mercredi 3 juillet 2024 « Barbie »;

Mercredi 17 juillet 2024 « Élémentaire »;

Mercredi 21 août 2024 « Wonka ».

En prime, du pop-corn sera offert gratuitement pour une expérience cinématographique encore plus mémorable, juste au moment du coucher du soleil.

Amateurs de rires et de bonne humeur, réjouissez-vous! Une soirée d'humour en plein air est prévue à l’extérieur du bureau municipal (850, rue Principale), mettant en vedette Louis T, Val Belzil et Sébastien Haché. Avec un service de bar sur place et la présence du food-truck du Melkior dès 17 h, cette expérience promet d'être à la fois délicieusement divertissante et gastronomiquement satisfaisante. Le spectacle débutera à 19 h 30 pour une soirée sous le signe du rire et de la convivialité.

Les fans de théâtre et de cirque ne seront pas en reste, avec le spectacle « Les Mécanos » présenté au parc du Chalet des loisirs à 19 h 30 le mercredi 7 août 2024. Préparez-vous à être éblouis par des performances à couper le souffle dans un cadre enchanteur en plein air.

Et pour ceux qui préfèrent l'art sous toutes ses formes, la Ruche d'Art du Musée d'art de Joliette sera présente les samedis 29 juin, 6 juillet, 10 août et 17 août à la bibliothèque Jean-Claude Lapierre (852, rue Principale) de 10 h à 12 h, offrant une expérience artistique unique et enrichissante.

Toutes ces activités sont ouvertes à tous et sont entièrement gratuites. Restez informés sur les différents événements en suivant la page Facebook de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare.