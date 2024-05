Les citoyens de Saint-Félix-de-Valois invités à la Journée de l’arbre

Les citoyens de Saint-Félix-de-Valois sont conviés à la Journée de l’arbre 2024, le samedi 11 mai, de 8 h à 12 h, à l’écocentre municipal situé au 4400, rue Beaudry.

« C’est la journée parfaite pour planifier la préparation de son jardin et de son terrain, souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Je choisis le bois!, c’est la thématique du mois de l’arbre et des forêts, mais c’est concrètement ce qu’on vous invite à faire avec la distribution de compost, d’arbre et plantes! »

Mai, mois de l’arbre et des forêts

Le nom de la journée l’évoque, c’est d’abord la journée pour profiter de la distribution d’arbres. Cette année encore, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en collaboration avec l’Association forestière de Lanaudière profite du Mois de l’arbre et des forêts pour distribuer des essences indigènes. Pins, érables, cerisiers, chênes et compagnie sont distribués gratuitement aux citoyens.

« Le Québec s’est bâti grâce au bois de ses forêts. Matière première nécessaire à la construction, au chauffage, à la cuisson ou à l’ameublement, il était indispensable. Ce n’est pas un hasard si plusieurs de nos villes et de nos villages sont situés près des rivières. Ce choix, fait par nos bâtisseurs, était dicté par les voies navigables qui servaient à la drave du bois jusqu’aux scieries et aux papetières dispersées sur le territoire. Bien que les moyens de transport aient évolué, nos communautés et leurs entreprises sont toujours là pour témoigner de cette époque. » - Thématique 2024

Jardins comestibles, pour tous!

Les aménagements comestibles sont tendances et bénéfiques pour les gourmands de passage. Il est important de ne pas oublier les insectes. Une sélection de légumes, plantes aromatiques, arbres et arbustes fruitiers et plantes nectarifères seront distribués aux citoyens sur place. Il y aura une limite de plants par personne pour permettre au plus de gens possible d’en profiter.

Les plantes, arbustes et arbres sont fournis par la Jardinière du nord, et nos producteurs maraîchers bio locaux fourniront les légumes et fines herbes. En plus des deux pots par adresse, les citoyens pourront combler leur besoin de plants de légumes bio directement au kiosque de vente de la Coop Au bout du rang.

Biodiversité et défi pissenlits

Les membres du comité consultatif en environnement seront présents pour distribuer les affichettes du Défi Pissenlits et pour parler des différents projets de valorisation de la biodiversité. Autant pour les pollinisateurs et le mouvement Mai sans tonte que pour les papillons monarque et le projet Mission monarque. Embarquez dans le mouvement!

Compost

Un incontournable de la Journée de l’arbre est la distribution de compost. 80 tonnes provenant de la revalorisation de la collecte du bac brun seront distribuées. Nous demandons aux citoyens de se limiter à un contenant de pelle (bucket) par adresse afin d’en faire bénéficier tout le monde. S’il reste du compost après l’événement, il sera disponible en accès libre sur les heures d’ouverture de l’écocentre.

C’est donc le temps d’ouvrir le jardin et de vous préparer pour la troisième édition du concours d’embellissement Félix en fleur .

Pour favoriser la fluidité et bonifier le budget de distribution d’arbustes et de plantes il n’y aura pas de tirage cette année.

Notez que les services de point de dépôt de l’écocentre seront fermés pour l’occasion. L’horaire habituel reprendra à partir de 12 h 45.