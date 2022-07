Tourisme MRC de Joliette dévoile sa nouvelle image de marque

La MRC de Joliette a souhaité mettre en valeur son offre touristique en optant pour une nouvelle image de marque et la refonte complète de son site Internet.

Nécessitant plusieurs consultations avec le milieu touristique et la population de la MRC, la Chambre de Commerce du Grand Joliette, en collaboration avec la firme Joliettaine Tomahawk communication, sont heureux de dévoiler le fruit de plusieurs mois de travail et de vous introduire le nouveau Tourisme MRC de Joliette, Le coeur urbain de Lanaudière.

Une nouvelle image

Comme la MRC de Joliette s'étend du nord au sud, les chaleureuses courbes orange du nouveau logo rappellent tous les chemins menant à la rivière à L'Assomption.

D'est en ouest, plusieurs passerelles surprenantes et romantiques permettent de traverser la rivière. Si, dans ce symbole, vous y voyez des

sillons de culture, c'est en effet parce que la MRC de Joliette propose autant de quadrilatères urbains que d'horizons ruraux, aux couleurs et au goût riche de cultures florissantes.

La jonction des cinq branches, clin d'œil aux nombreux espaces verts,

incarnent les cinq grands axes de visite de la MRC de Joliette : s'amuser, bien manger, pédaler, profiter des nombreux événements et prolonger le séjour en s'invitant à dormir.

Enfin, la courbe du J, qui rappelle Joliette, s'inspire de l'image de marque de la région de Lanaudière et représente la fierté de faire partie prenante d'une destination prometteuse.

Un nouveau site web

D’abord conçu pour les appareils mobiles, le nouveau site Web TourismeMRCJoliette.com propose plus de 400 suggestions d’activités, d’événements et de lieux à visiter partout sur le territoire de la MRC de Joliette et ses 10 municipalités distinctives. Vous y trouverez une carte de circuits cyclables à commander ou télécharger ainsi qu’un calendrier d’événements complet.