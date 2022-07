Un musée à ciel ouvert au nouveau sentier artistique de Lavaltrie

Véritable exposition permanente à ciel ouvert, le nouveau sentier artistique représente un legs porteur de sens et de beauté pour les 350 ans de Lavaltrie.

Ce dernier est composé de huit structures distinctes et d’un totem sculpté par l’artiste Michel Campeau. La population est invitée à y découvrir les œuvres artistiques et photographiques qui trônent dorénavant sur le sentier du Boisé du Chemin du Roy, situé à l’arrière de la Maison des contes et légendes, au 1251, rue Notre-Dame.

Pour cette année anniversaire, les œuvres et les photos qui composent la première exposition relatent certains endroits marquants de l’histoire de Lavaltrie.

Réalisée en collaboration avec la Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie et l’artiste photographe lavaltroise Carolanne Lamontagne, l’exposition photo juxtapose des paysages et des lieux du passé et du présent.

Une série anniversaire qui fera sourire toutes les générations, alors que les plus jeunes reconnaitront les endroits et les bâtiments d’un Lavaltrie qu’ils n’ont pas connu.

Concernant l’œuvre totem réalisée par Michel Campeau, Lavaltrois d’origine, elle symbolise de façon poétique des enfants soucieux de sauver les animaux que l’on peut croiser dans le Boisé du Chemin du Roy. Le maire de Lavaltrie, Christian Goulet, se réjouit de ce nouveau projet qui promet de démocratiser, à sa mesure, les arts visuels et la photographie.

« Le sentier artistique, c’est ni plus ni moins qu’un musée à ciel ouvert. C’est une belle fierté pour le conseil municipal et le comité du 350e d’officialiser cette nouvelle vitrine réservée aux artistes de Lavaltrie et de Lanaudière », explique-t-il.

Car si les belles et imposantes structures résistantes aux intempéries sont là pour rester, les œuvres et photos changeront annuellement. Une belle façon d’agrémenter un sentier où de nombreux Lavaltrois ont l’habitude de passer quotidiennement.

La Ville de Lavaltrie tient à remercier les partenaires qui ont permis de concrétiser ce sentier artistique tels que la Caisse Desjardins de D’Autray, Patrimoine Canada et la MRC de D’Autray.