Les rendez-vous musicaux Rythmes et courant débutent cette semaine

Les événements Rythmes & courant sont de retour avec une programmation riche et variée pour la chaude saison.

Les spectacles sont présentés gratuitement tous les vendredis des mois de juillet et août au Parc Gérard-Lavallée en collaboration avec la Caisse Desjardins de D'Autray, la Ville de Lavaltrie et Benny et co de Lavaltrie. Voici ce qui vous attend pour le mois de juillet.

Groovy Aadvark

Le 8 juillet à 20 h

L'une des figures les plus emblématiques de la scène rock alternative québécoise, Groovy Aardvark a marqué les esprits pendant trois décennies. Avec la parution, en 1996, de Vacuum, qui contient les succès Dérangeant, Boisson d'Avril et la reprise survoltée du P'tit Bonheur de Félix Leclerc, le groupe connaît une ascension fulgurante. Groovy Aardvark reste à ce jour l'un des groupes rock les plus influents et respectés que le Québec ait connu.

The Franklin Electric

Le 15 juillet à 20 h

The Franklin Electric est le reflet d’émotions sur une toile tissée d’indie-rock, de folk et d’alternatif. Depuis son apparition en 2014 avec son premier album This Is How I Let You Down, The Franklin Electric compte plus de 400 spectacles dans une douzaine de pays, partageant la scène avec une multitude d’artistes dont Mumford & Sons, Ben Howard, Edward Sharpe ou encore City And Color.

Ludovick Bourgeois

Le 22 juillet à 20 h

C’est avec une formule plus intimiste, que Ludovick accompagné d’un guitariste, vous transportera sur des notes de désinvolture, d’abandon, de réflexion et d’ouverture sur les autres. Il présentera ses plus grands titres ainsi que ses nouvelles chansons aux sonorités résolument pop.

Léonie Gray

Le 29 juillet à 20 h

Léonie offre une performance pop-jazz qui rappelle l'esprit des jazz bars de New-york. Elle a une voix unique, puissante et envoûtante avec des thèmes comme le féminisme et la maladie mentale.