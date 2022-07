Un don de 3000 $ en jeux de société pour la Bibliothèque de Lavaltrie

La Ville de Lavaltrie est très heureuse de faire l’annonce d’un généreux don qui a été offert à la Bibliothèque municipale.

Le 2 juin dernier, près de 3 000 $ de jeux de société ont été donnés à la Bibliothèque, grâce à l’organisme Jeux au boute, à sa fondatrice Fannie Lajoie et à deux jeunes bénévoles, étudiantes de l’école secondaire de la Rive.

Rebecca Pelletier et Laura Veilleux, élèves de secondaire 3, ont mis la main à la tâche en compagnie de la coordonnatrice au parascolaire Fannie Lajoie, dans le cadre d’un bazar ludique organisé par Jeux au boute.

Cette activité leur a permis d’amasser de l’argent pour l’achat d’une grande variété de jeux neufs, qu’elles ont eu la gentillesse d’offrir à la Bibliothèque municipale de Lavaltrie. Les jeux de société sont avant tout amusants, mais ils permettent aussi de développer plusieurs habiletés, dont l’esprit logique et la mémoire.

Il s’agit d’un présent dont toute la population lavaltroise pourra bénéficier dans le cadre des diverses activités organisées par la Bibliothèque, dès cet été. Vous pouvez rester à l’affût des activités à venir via la page Facebook et le site Web de la Ville.

La Ville de Lavaltrie tient à remercier chaleureusement Fannie Lajoie, Rebecca Pelletier et Laura Veilleux pour leur implication et pour ce généreux don.

Sur la photo, de gauche à droite : Fannie Lajoie, fondatrice de l’organisme Jeux au boute et coordonnatrice au parascolaire à l’école de la Rive, Rebecca Pelletier et Laura Veilleux, élèves de secondaire 3, Francine Ranger, conseillère municipale, responsable de la culture, du patrimoine, des arts et des lettres, et Rachel-Kim Lebeau, coordonnatrice-bibliothécaire, dans le cadre de la remise des jeux à la Bibliothèque municipale.