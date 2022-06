Bilan de la 188e édition de la Fête nationale dans Lanaudière

À travers la région, plus de 200 000 personnes ont pris part aux activités de la Fête nationale du Québec, organisées par la Société nationale des Québécoises et Québécois (SNQ) de Lanaudière.

Au total, plus de 42 événements se sont tenus dans la région grâce au travail de nombreuses personnes. L’événement régional de Lavaltrie a réuni une foule importante grâce aux artistes invités dont Vincent Vallières en tête d’affiche, venus faire danser et chanter les citoyennes et citoyens de la région.

Plusieurs autres villes et villages dans Lanaudière ont également proposé une multitude d’activités et de spectacles pour toutes et tous. Les organisateurs confirment que cette édition 2022 est un franc succès.

« Cette édition de retrouvailles festives, après deux ans de pandémie, était attendue de la part des Québécoises et Québécois. Ça se sentait sur les sites de Fête, ça se lisait sur les visages que les gens étaient heureux de pouvoir enfin se rassembler pour célébrer avec fierté leur amour pour le Québec », a expliqué Roger Gaudet, Président de la SNQ Lanaudière.

« Même après 188 ans, la Fête nationale demeure un moment de rassemblement unique, ancré dans le cœur de la population et les gens sont de plus en plus nombreux à y participer chaque année », a-t-il souligné.



M. Gaudet de la SNQ Lanaudière a également tenu à remercier les bénévoles et partenaires qui soutiennent les activités de la Fête nationale.

« Ces Québécoises et Québécois qui s’investissent corps et âme sont les piliers de cette grande Fête. Ici, près de 250 bénévoles ont mis la main à la pâte pour mener à bien les festivités partout dans la région. Par leur inestimable contribution, ils partagent leur passion pour le Québec et permettent à toutes et tous de participer à ce rassemblement de fierté. Sans eux, la Fête nationale ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui et je tiens à les remercier sincèrement », a-t-il mentionné.



Rappelons que fondé en 1947, le Mouvement national des Québécoises et Québécois coordonne la mise en œuvre de la Fête nationale au nom du gouvernement du Québec depuis 1984. Il regroupe 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste, réparties sur tout le territoire du Québec.



Fondée en 1945, autrefois sous le nom de Société Saint-Jean-Baptiste, la SNQ Lanaudière est un organisme non partisan faisant la promotion et la défense de la langue française dans la région.