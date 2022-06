Grand retour du Festival Chasse-Galerie de L'Épiphanie

À travers la région, plus de 200 000 personnes ont pris part aux activités de la Fête nationale du Québec, organisées par la Société nationale des Québécoises et Québécois (SNQ) de Lanaudière. Au total, plus de 42 événements se sont tenus dans la région grâce au travail de nombreuses personnes. L’événement régional de Lavaltrie a réuni une foule ...