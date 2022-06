Cinq églises de Lanaudière reçoivent une aide pour les préserver

Le gouvernement du Québec investit 23,95 M$ dans 103 projets de restauration et requalification de bâtiments patrimoniaux culturels à caractère religieux, dont cinq de la Région de Lanaudière.

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, l'ont annoncé hier, le lundi 27 juin, à Saint-Joseph-de-Beauce, en compagnie de Caroline Tanguay, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec.



Ces subventions visent à préserver et à maintenir en bon état le patrimoine bâti et de s'assurer que les bâtiments qui ont fait l'histoire du Québec sont conservés.

Les lieux lanaudois concernés par le Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux sont l'Église de Saint-Calixte, pour laquelle le projet O mon dieu recevra une aide financière de 30 000 $, l'Église de Saint-Donat avec 22 500 $ octroyés au Centre culturel et sportif de Saint-Donat, ainsi que la Chapelle des Moniales bénédictines de Joliette, permettant au projet du Monastère de PAX Habitat de recevoir une aide d'un montant de 19 500 $.

Lanaudière compte aussi deux lieux concernés par l​​​​​e Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux.

Il s'agit de deux églises de la Ville de Repentigny, soit l'Église Notre-Dame-des-Champs qui recevra une aide de 59 500 $ pour la restauration de la toiture du presbytère, ainsi que l'Église de la Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie qui se verra octroyer 100 000 $ pour des travaux similaire au niveau de sa toiture.

« Notre patrimoine religieux constitue une signature distinctive, un héritage dont les valeurs historique, culturelle et identitaire sont immenses. Le préserver et le faire connaître, c'est pratiquer un essentiel devoir de mémoire et affirmer notre fierté d'être Québécois » a exprimé Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

Depuis la création de ce programme en 2019, le gouvernement du Québec a investi 25 M$ dans 93 projets à travers 15 régions du Québec.

En finançant la restauration et la requalification de bâtiments à caractère religieux, propres à l'identité québécoise, celui-ci préserve un précieux héritage qui fait la fierté des citoyennes et des citoyens et qui contribue à la beauté de nos régions.