La Ville de Joliette dévoile sa programmation estivale «Salut l'été!»

La Ville de Joliette frappe dévoile avec la sortie officielle de sa programmation Salut l’été!, qui promet une saison des plus animées en concerts, spectacles et festivals de grand calibre.

L’été aura du piquant à Joliette grâce au passage d’artistes sensationnels et à la tenue de dizaines d’événements et d’activités aux quatre coins de la ville à compter du 30 juin. Pensons à Vendredis à la bonne franquette, Vendredis acoustiques, Spectacles au parc, Musimidis, danse en ligne et plus encore.

La Ville et ses partenaires offrent cet été une belle place aux talents locaux, aux découvertes musicales, aux performances gratuites et aux activités familiales. Mentionnons le retour des Cinémas en plein air, des Dimanches Trad, du Festival Mémoire et Racines, du Festival de Lanaudière et des promenades commentées offertes par le Musée d’art de Joliette.

«Avec une programmation aussi impressionnante, soyez sûrs que l’été 2022 restera dans les mémoires. Après deux années atypiques, la scène culturelle joliettaine battra cet été à plein régime au rythme d’animations enlevantes, de foules en liesse et de festivités dont l’engouement bénéficiera aux commerçants, aux artistes et aux travailleurs culturels», exprime avec fierté le maire Pierre-Luc Bellerose.

Pour consulter davantage la programmation estivale, visitez le joliette.ca/loisirs/salut-lete