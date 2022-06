La réalité virtuelle s'impose à la Maison Louis-Cyr de Saint-Jean-de-Matha

La Maison Louis-Cyr a annoncé son nouveau projet de réalité virtuelle lors d’un lancement tenu le 14 juin dernier.

Le produit sera offert à tous les visiteurs dès le 24 juin. Quatre stations avec des casques de réalité virtuelle seront présentes dans différentes sections du musée afin de bonifier l’expérience du visiteur.



Ainsi, dans quatre sections du musée, les visiteurs pourront mettre le casque de réalité virtuelle et un guide apparaîtra devant leurs yeux afin de donner les détails sur la section en question.

Le public obtiendra alors toutes les informations pertinentes afin de mieux connaître et comprendre le personnage qu’est Louis Cyr. Certaines de ces capsules iront même jusqu'à faire revivre Louis.

En effet, un comédien qui ressemble de façon impressionnante à l’homme fort a été engagé afin de le personnifier. Cette expérience de réalité virtuelle devient donc d’autant plus intéressante.

L'idée de la réalité virtuelle a émergée alors que la Maison Louis-Cyr trouvait dommage de ne pas toujours pouvoir mettre de guide à disposition de ses visiteurs. L’équipe de l’institution muséale a alors cherché une solution et son travail acharné en collaboration avec Synop6 a mené au résultat qui sera disponible sous peu.



La Maison tient à remercier ses partenaires qui l'ont soutenue et appuyée tout au long du processus.



Pour en découvrir davantage sur la Maison Louis-Cyr et ses activités, consulter son site web à l'adresse maisonlouiscyr.com ou communiquer avec son équipe par téléphone au 450 886-1666, ou encore par courriel à l'adresse [email protected]







Photo: de gauche à droite, Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière, Michel Laplante, administrateur de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, Émilien Cotton, conseiller municipal de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha, Benoit Gagné, directeur général de la Maison Louis-Cyr, Jérôme Landry, président des Compagnons de Louis Cyr, Caroline Proulx, ministre du tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier, Thierry Vadnais-Lapierre, attaché politique de Yves Perron, député fédéral de Berthier-Maskinongé, Alexandre Coderre de Synop6 et Jean-François Bernard de Synop6 aussi.