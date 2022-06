Bilan annuel de Culture Lanaudière

La 44e Assemblée générale de Culture Lanaudière s'est tenue le 8 juin dernier au Château Joliette, dévoilant le bilan de sa dernière année ainsi que ses projets 2022-2023.

Près d’une quarantaine de membres de la communauté culturelle était réunis.

À travers ses élections, Culture Lanaudière a accueilli trois nouveaux administrateurs, soit Françoise Boudrias, Marie-Ève Couturier et Claude de Grandpré.

En ce qui concerne les dirigeants pour l’année 2022-2023, Jean-Pierre Corneault a été réélu à la présidence, Mathieu Voghel-Robert à la vice-présidence et Michel Arcand à la trésorerie.

Culture Lanaudière remercie, pour leur généreuse contribution, les administrateurs qui n’ont pas renouvelé leur mandat, à savoir Katrine Courtemanche, Sophie Lemercier et Caroline Desbiens, en leur souhaitant du succès dans leurs prochains projets.





Des réalisations importantes



Cette réunion annuelle de retour en présentiel a permis de présenter les réalisations et les actions menées par l’équipe en 2021-2022, favorisant cette année la relance de la culture.

Entre autres, on peut nommer trois études importantes, soit l’accompagnement de municipalités pour l’élaboration de politiques culturelles, l’intronisation de la communauté atikamekw de Manawan au titre de bâtisseur culturel et la création du Prix Artiste autochtone pour les Grands Prix Desjardins de la culture.

L’organisme a aussi dévoilé en primeur aux personnes présentes sa nouvelle identité visuelle qui se veut plus épurée, moderne et près de la signature de Lanaudière Osez grand, Vivez grand.



Le président de Culture Lanaudière, Jean-Pierre Corneault, a tenu à préciser la vision de l’organisme qui se base plus que jamais sur des actions de soutien tangible en matière de développement culturel.

« Au cours de 2022-2023, vous verrez aussi jaillir des actions de concertation, de promotion et de positionnement culturel que mérite Lanaudière. L’année qui vient de se terminer peut être considérée comme étant en amont d’actions concrètes. La mobilisation des administrateurs et de l’équipe, conjuguée à nos partenaires, promet une année à venir des plus florissantes », a-t-il affirmé en ouverture d’assemblée.



Toute personne intéressée à en découvrir davantage sur les détails du bilan peut consulter le Rapport annuel 2021-2022, sur le site internet de Culture Lanaudière.