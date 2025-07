Le Parc nature émélinois concrétisé après plus de cinq ans

C’est après une longue gestation de plus de cinq années que le Parc nature émélinois a officiellement été inauguré le 16 juin dernier à Sainte-Émélie-de-l’Énergie en la présence de Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière accompagnée de nombreux autres dignitaires.

Ce grand Parc de près de 18 km2, voué à la pratique du plein air, est né de l’initiative visionnaire du conseil municipal de connecter, en déplacement actif, le noyau villageois avec les montagnes tout en rendant accessible les berges de la rivière Noire.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, souligne que : « en bonifiant l’offre touristique lanaudoise sur quatre saisons et en offrant aux visiteurs une expérience unique, le Parc nature émélinois met en vedette les richesses naturelles de la région : les plans d’eau, les montagnes et les forêts. Il contribuera à attirer davantage de touristes chez nous, favorisant ainsi des retombées économiques importantes pour notre communauté. »

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) a investi 100 000 $ dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC).

L’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de DEC affirme que : « L’aménagement du parc en bordure de la rivière Noire est une excellente nouvelle pour l’ensemble de la région et pour le tourisme de Lanaudière. La contribution du gouvernement fédéral permettra de raviver la vitalité de la collectivité en plus de permettre d'augmenter l'achalandage touristique vers Sainte-Émélie-de-l‘Énergie. Les visiteurs d’ici et d’ailleurs pourront maintenant profiter pleinement de toute la beauté de ce lieu unique! ».

Mme Isabelle Perreault, préfet de la MRC de Matawinie, affirme que « le Parc Nature Émélinois incarne la volonté de la MRC de mettre en valeur le territoire par des projets porteurs et accessibles. Ce nouvel espace contribue non seulement à la qualité de vie des citoyens, mais aussi à l’attractivité récréotouristique de la Matawinie. »

La MRC a octroyé un montant de 166 037 $ au projet via le Fonds régions ruralité / volet 2 Développement territorial.

Martin Héroux, maire de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, a réitéré son enthousiasme face à tous les aménagements réalisés qui donnent désormais à Sainte-Émélie une signature unique.

« Nous avons travaillé d’arrache-pied pour la mise en place de ce bijou et je m’associe aux membres du conseil municipal pour formuler le souhait qu’il suscite la fierté des émélinois pour plusieurs générations. »

Bernard Thériault, président de Loisir et sport Lanaudière a tenu à remercier la Municipalité pour sa participation active au Plan de développement lanaudois en plein air 2020|2032. « La grande collaboration de l’équipe émélinoise avec la nôtre confirme son rôle de leader dans la mise en place du grand chantier concerté de structuration et de restructuration de l’offre de plein air à la grandeur de la région. Le Parc nature émélinois est désormais un des éléments phares de l’offre lanaudoise. »

De son côté, Hydro-Québec est fière de collaborer à l’aménagement du Parc nature émélinois. En effet, dans le cadre de son Programme de mise en valeur intégrée, Hydro-Québec a versé un montant de 275 900 $ à la municipalité à la suite de la construction de la ligne à 735 kV prévue dans le cadre du projet de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île. De ce montant, une somme de 250 500 $ a été utilisée pour l’achat du terrain requis pour aménager le camp de base du parc, où se trouvent l’accueil, des terrains de camping et des yourtes. Cet achat a agi comme la pierre angulaire qui a permis de bâtir, petit à petit, le Parc nature émélinois.

« Le Programme de mise en valeur intégrée permet d’aménager de nouveaux environnements et d’améliorer les infrastructures de loisirs au bénéfice des résidents et résidentes de Sainte-Émélie-de-l’Énergie. Depuis 40 ans, plus de 1 400 projets communautaires ont ainsi vu le jour à l’échelle du Québec », explique Marie-Annick Gariépy, conseillère – Affaires régionales à Hydro-Québec.

Le conseil municipal convie quiconque à visiter le Parc nature émélinois et à partir à la découverte de ses écosystèmes diversifiés passant des berges de la rivière Noire jusqu’aux caps rocheux surplombant la vallée de la Matawinie, en passant par les berges du lac Kaël.