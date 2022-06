Nouvelle identité visuelle pour Culture Lanaudière

Culture Lanaudière dévoile son nouveau logo, au look se voulant plus épuré et efficace qui vivra mieux dans le temps et qui accompagnera désormais l’organisme dans ses différentes sphères.



Afin de correspondre davantage à la vision désirée de l’organisme qui a beaucoup évoluée avec le temps, l’équipe a entrepris en 2021 un long processus vers la modernisation de son identité visuelle.

Depuis plus d’une quarantaine d’années, Culture Lanaudière possédait le même logo reconnu grâce à son tourbillon.

Ainsi, ce nouveau logo rajeuni, neutre et déclinable permettra d’avoir une image qui plaît à un public plus large et de toutes générations. Une petite touche de vie et de créativité grâce aux couleurs de l’identité visuelle permet de présenter toute l’étendue de Culture Lanaudière dont l'organisme se veut accessible, ambitieux et professionnel.



Le changement d’une identité visuelle étant un grand défi à relever, Culture Lanaudière souhaitait faire les choses de la bonne façon. C’est pourquoi, après plusieurs rencontres, de nombreuses discussions et des consensus importants sur ce qui définissait l’organisme de nos jours, celui-ci est arrivé, en mars 2022, avec le résultat final conçu par le studio créatif Schmak Design.





Un lien fort avec la signature de Lanaudière



Lors de la conception de sa nouvelle identité visuelle, Culture Lanaudière avait à cœur de se rapprocher de la signature de Lanaudière Osez grand, Vivez grand, puisque pour l’organisme la culture s’inscrit comme un des grands piliers du développement et de l’essor de la région.



Culture Lanaudière tient aussi à démontrer qu’il contribue au rayonnement de la région, en particulier grâce au milieu des arts et de la culture et souhaite s’identifier comme l'un des leaders qui soutiennent la croissance locale.





Son nouveau slogan



En plus, de sa nouvelle identité visuelle, Culture Lanaudière présente son slogan L’art de vous aider. Comme sa clientèle, l’organisme œuvre dans sa propre discipline qu'est le soutien et le développement du milieu artistique et culturel lanaudois.

Après plusieurs années de pratique, Culture Lanaudière met un point d'honneur à maîtriser tout particulièrement cette aide qu'elle apporte aux artistes dans leur professionnalisation, ainsi qu’aux travailleurs et travailleuses culturels.



L’organisme tient aussi à souligner qu’il travaille actuellement sur le développement d’un nouveau site internet qui sera lancé cette année et qui coïncidera très bien avec sa nouvelle identité visuelle.



Rappelons que Culture Lanaudière est un organisme indépendant à but non lucratif créé en 1978, reconnu comme conseil régional de la culture et rassemblant toutes personnes et organismes qui souhaitent contribuer à la réalisation de sa mission.



Pour en connaitre davantage, il est possible de le suivre sur les réseaux sociaux ou encore de consulter son site web à l'adresse culturelanaudiere.qc.ca