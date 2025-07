La « Rue du Cabastran », un hommage au patrimoine culturel de Joliette

Le lundi 23 juin, les Lavaltrois ont célébré une Fête nationale mémorable, sous un soleil radieux et une chaleur estivale. Malgré la température accablante, la population était au rendez-vous pour vivre une journée festive et rassembleuse, portée par les performances du groupe lanaudois Ô Renard et du mythique groupe Les Respectables, qui ...