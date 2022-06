Charlotte Cardin à l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay cet été

Le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière organise une journée festive au centre-ville de Joliette le 21 juin prochain, dans le cadre de la Journée nationale des peuples. En collaboration avec la Ville de Joliette et avec la participation du Musée d’art de Joliette (MAJ), cet événement a pour but de célébrer et mettre en valeur les cultures et ...