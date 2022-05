Trois spectacles s’ajoutent cet été à l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay

Culture Lanaudière invite tous les acteurs et actrices du milieu culturel à s’inscrire, depuis le 9 mai et jusqu'au 17 juin prochain, à l’une des 15 catégories révélées pour recevoir des Grands Prix en cette 31 e édition. Les disciplines sont toutes représentées et les intervenants et intervenantes qui supportent les arts et la culture de la ...