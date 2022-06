Onze lieux de diffusion obtiennent l'accréditation «Scène écoresponsable»

Onze lieux de diffusion ont obtenu l'accréditation Scène écoresponsable ce printemps.

Alors que la TOHU et le Théâtre Outremont ont renouvelé leur engagement pour les deux années à venir, les neufs autres salles sont quant à elles fraichement accréditées pour la toute première fois.



La Scène écoresponsable d'or a été décerné au Théâtre Duceppe, et à la TOHU.



Parmi les lieux ayant obtenu la Scène écoresponsable d'argent, on retrouve le Café culturel de la Chasse-galerie de Lavaltrie, le Théâtre Outremont, la Maison de la culture Ahuntsic, ainsi que le Théâtre de la Ville à Longueuil.



La Scène écoresponsable de bronze a été remise à La Chapelle spectacles, le théâtre L'Étoile, la Maison de la culture Maisonneuve, ainsi que le Théâtre Périscope.

Aussi, un premier théâtre en Ontario connait une accréditation de bronze, soit La Nouvelle Scène Gilles Desjardins.



En parallèle, le Groupe Le Vivier s'est vu décerner la nouvelle accréditation les organisations culturelles récemment lancée par Act.



Rappelons qu'à l'initiative du Réseau des femmes en environnement et son Conseil québécois des événements écoresponsables, Scène écoresponsable a vu le jour dans le but de sensibiliser et outiller le milieu du spectacle au développement durable.

Une certification, des formations et des services conseils permettent ainsi aux diffuseurs, aux maisons de productions et aux artistes en tournée et en production de s'engager pour un avenir plus vert.

Pour en connaitre davantage sur l'accréditation de Scène écoresponsable, consulter son site web à l'adresse evenementecoresponsable.com/scene/accreditation/ ou la suivre sur ses réseaux sociaux.