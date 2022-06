Le Festival d’été de Saint-Gabriel dévoile sa 5e édition

La Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon sont heureuses de procéder au dévoilement de la programmation de la cinquième édition du Festival d’été de Saint-Gabriel qui se déroulera du 19 juin au 3 septembre 2022.

«Après deux ans de pause, nous sommes enthousiastes d’offrir à nos citoyens et touristes de tous âges une programmation d’événements et d’activités qui promet d’être rassembleuse et festive. En plus de se retrouver et de festoyer dans le cadre du Festival d’été de Saint-Gabriel, pourquoi ne pas combiner votre expérience à un souper dans l’un des restaurants du coin ou encore à un séjour dans notre magnifique région et bénéficier plus longuement des divertissements estivaux présents dans nos municipalités», mentionnent avec enthousiasme Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel, et Mario Frigon, maire de la municipalité de Saint-Gabriel-deBrandon.

Le Festival d’été de Saint-Gabriel fait son grand retour après deux ans d’absence avec une programmation d’activités et d’événements haute en couleur qui saura combler petits et grands, citoyens et touristes.

Comme à son habitude, Le Festival d’été de Saint-Gabriel présentera trois grands spectacles au cours de la saison estivale, soit le 24 juin pour la Fête nationale avec le groupe Rock Patente qui chantera le meilleur du rock québécois, suivi d’un feu d’artifice, le 30 juillet, avec le groupe pop Raffy et le 3 septembre avec Alain François qui vous fera danser sur des airs de musique traditionnelle.

Ce spectacle du 3 septembre sera suivi d’un feu d’artifice pour clore en beauté la 5e édition du Festival d’été de Saint-Gabriel. Fait à noter, ces spectacles sont présentés gratuitement sans chapiteau à la plage municipale.

En plus des grands spectacles à la plage, la 5e édition du Festival d’été de Saint-Gabriel comprend tous les incontournables, comme l’accueil aux touristes et son déjeuner communautaire de fèves au lard le 19 juin, le tournoi de pêche également le 19 juin, Autopassion le 23 juillet (remis au 24 juillet en cas de pluie) et le Maski-Nage le 3 septembre. De plus, l’événement

Les d’août jeudis font leur retour cette année dans la programmation régulière avec trois spectacles présentés gratuitement. Ainsi, le jeudi 4 août la chanteuse country Manon Bédard, le 18 août l’humoriste Josianne Aubuchon et le 25 août le groupe de jazz manouche Les Imposteures animeront le parvis de l’église à compter de 19h. Les spectateurs sont invités à apporter leur chaise pliante.

Le 8 juillet et le 12 août sont réservés aux familles pour des cinémas extérieurs à la plage gratuits. Le titre des films présentés sera dévoilé sur la page Facebook de la Ville de Saint-Gabriel et de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon dans les prochains jours.

De plus, les festivaliers auront l’occasion de s’initier aux arts visuels avec un atelier créatif, La Ruche d’art à la plage, offert par le Musée d’art de Joliette le 7 août à partir de 11h. Vous êtes plus musique qu’art visuel ? Pas de problème, un atelier de tam-tam offert par Mon Afrique à Lanaudière aura lieu le 13 août. Une belle occasion de découvrir et d’apprendre à jouer des rythmes africains.

Les amateurs de sports seront eux aussi servis avec le tournoi de volleyball de plage organisé par Jolibeach le 9 juillet, et ce, sur des terrains fraîchement restaurés. Cette programmation riche et diversifiée est rendue possible grâce à leur partenaire présentateur DERYtelecom.

«Le Festival est un événement incontournable et rassembleur autant pour les citoyens de la municipalité que pour l’ensemble des communautés avoisinantes. Pour tout le monde, c’est une expérience authentique sur le bord du Lac-Maskinongé qui vaut le détour. Encore une fois cette année, le comité organisateur a réussi à vous offrir une programmation à la hauteur de son excellence et qui saura sans aucun doute plaire à tous. C’est pourquoi on ne peut être plus fiers de vous inviter à participer en grand nombre aux rendez-vous proposés tout au long de l’été», mentionne Pascal-Olivier Labrecque, superviseur aux relations avec les communautés chez Cogeco Connexion.

Pour connaître plus de détails sur la programmation du Festival, vous pouvez visiter la page Facebook du Festival d'été de Saint-Gabriel.