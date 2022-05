Une pièce de théâtre pour sensibiliser les jeunes contre le racisme

Le CRÉDIL et la troupe de théâtre Avatar présentent une pièce interactive et engageante sur mesure, intitulée Bienvenue chez vous, dans les écoles de la région qui permet aux étudiants d'être sensibilisés aux enjeux concernant le vivre-ensemble, l'immigration et la lutte contre le racisme.

C'est dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités (PAC), financé par le Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), que ce projet a vu le jour.

Menée par son directeur et acteur Philippe-Pascal Parent, la troupe transforme son audience d’élèves et de professeurs en «spect-Acteurs», les mettant ainsi dans la peau des personnages pour une sensibilisation plus interactive et engagée. Ils et elles ont ainsi l'occasion d'intervenir et de donner leur opinions sur les enjeux soulevés par la pièce de théâtre.

Jusqu'à présent, l'équipe s'est rendue dans trois écoles de la région et a touché plus de 350 personnes.

Tournée de sensibilisation par le théâtre dans les écoles lanaudoises

Le vendredi 20 mai dernier, le CRÉDIL et la Troupe Avatar se sont rendus dans la Municipalité de Saint-Jacques pour une représentation au Collège Esther-Blondin.

L’équipe de théâtre constituée de Nancy Roberge, Evrad Dikilembaye et Pascal Parent a pu rencontrer 70 élèves et professeurs de l’option art dramatique pour une représentation teintée d’un fort engagement.

Les élèves présents ont fait preuve d’une participation active et engagée, démontrant ainsi que la jeunesse québécoise, et en particulier celle de Lanaudière, s’intéresse aux enjeux contemporains de notre société, et que même si elle n’a pas encore le droit de vote, elle est tout de même citoyenne, et que sa voix compte.

Le prochain arrêt de la Troupe Avatar se fera à l'École secondaire Barthélemy-Joliette.

Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec Christian Dooh, chargé de projets, par courriel au [email protected] ou par téléphone au 514-502-2470.