Nouvelle édition record pour l'événement-bénéfice Moi M'Aime

La 9 e édition de l'événement-bénéfice Moi M'Aime, cent autoportraits, qui a pris fin le 18 mai dernier, s'est soldé par un franc succès avec un taux de participation et un nombre de mises record.



Ce sont ainsi 78 400 $ qui ont été recueillis par le truchement des mises et des dons. Un montant qui a dépassé les attentes du Centre d'Apprentissage Parallèle de Montréal (CAP)

Celui-ci permettra de venir en aide de façon plus efficace à une communauté de personnes souffrantes et précarisées qui aspirent à vivre en meilleure santé mentale par le biais des programmes d’art thérapeutiques dirigés vers l’employabilité.



Selon le Cap, cette somme va grandement contribuer au maintien de la qualité des services offerts, et à l'élargissement de la clientèle à laquelle apporter le support qui convient.

Deux actions bien concrètes seront tout particulièrement mises en place. La première concernera le soutien des participants artistes par un accompagnement dans leurs expositions individuelles, mené dans le cadre du programme Les Ambassadeurs de la santé mentale.

La seconde action sera d'ouvrir un nouvel atelier de chant dans le programme expression.





Un record saisissant



Rappelons que l'édition de l'an dernier avait réussi à cumuler 69 000 $. C'est donc près de 10 000 $ de plus cette année qui ont été amassés, ce qui en fait une édition record.



Les internautes ont été près de 5 000 à avoir visité l'encan-bénéfice en ligne pendant les deux semaines de la période du 4 au 18 mai derniers, afin de découvrir les 101 autoportraits réalisés en toute authenticité par des personnalités et artistes soutenant la mission du CAP.

Quelques chiffres en disent davantage. Par exemple, 783 personnes ont misé sur des oeuvres et ont vécu les palpitations de l'enchère jusqu'à la toute fin, 70 sont devenues propriétaires d'un ou plusieurs moi m'aime, et finalement 15 sont devenus marraines des ateliers du CAP. On peut donc facilement parler d'un franc succès.



De précieux alliés



La somme a été amassée grâce au soutien généreux des personnalités, des artistes, des donateurs, mais aussi grâce aux partenaires de l’événement tels que La Banque Nationale, Québecor, Industrielle Alliance, De Serres, Encadrex, IXION Communications, La Galerie Roccia et Les Éditions La Presse.



L'équipe du CAP, ainsi que toutes ses participantes et participants tiennent à remercier chaleureusement chacun.

Le centre adresse aussi tout particulièrement ses remerciements à Bruny Surin, porte-parole de cette édition exceptionnelle, pour avoir fait connaître la mission de son organisme au grand public en le sensibilisant au fait que la pratique des arts est bonne pour la santé.

C'est, par la suite, au tour des coprésidents de cette édition, Lucie Houle et Benoit Chalifoux, de recevoir de soigneux remerciements.

Pour finir, une part de Merci est adressée aux médias qui, selon le Centre, se sont montrés particulièrement sensibles à la cause de la santé mentale et la mission du CAP, et qui auront accordé à cet événement une tribune privilégiée.

Tribune qui aura grandement contribué au rayonnement de l'encan et au travail essentiel que mène chaque jour Le CAP au sein de sa communauté.



Notons qu'il est possible de consulter le site Web du Centre d'Apprentissage Parallèle de Montréal, à l'adresse ateliersducap.org/ ou encore de le suivre sur les réseaux sociaux.



Sur la première photo: de gauche à droite, Lucie Houle, coprésidente d'honneur, Louis Vachon, homme d'affaires et Chef de la direction de la Banque Nationale du Canada, Xavier Bonpunt, directeur général et artistique du CAP et Louise Forestier, porte-parole du CAP à l'année.