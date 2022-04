Un encan bénéfice en ligne inédit et exclusif : 100 autoportraits

Après l’édition record de son encan-bénéfice en ligne en mai 2021, le Centre d'Apprentissage Parallèle de Montréal (CAP) annonce sa 9 e édition de Moi m'aime, cent autoportraits, qui sera accessible en ligne du 4 au 18 mai prochains.

Moi m'aime, cent autoportraits est un événement-bénéfice inédit et exclusif. Créés pour changer le regard du public sur la maladie mentale.

Les autoportraits seront mis en vente dans le cadre d’un encan virtuel, qui s'étalera sur deux semaines, dont tous les fonds recueillis iront au profit du CAP.

Le CAP invite ainsi le grand public, les amateurs d'arts-visuels, les collectionneurs et tous ceux qui ont la cause de la santé mentale à cœur à visiter cette galerie aux multiples autoportraits.

Les amateurs d'art et les collectionneurs seront ravis de découvrir ou retrouver l'univers créatif d'artistes tels que Mario Ardonetto, Malgosia Bajkowska, Michel Beaucage, Rémi Bergeron, Dominic Besner, Pat Cantin, Sandra Chevrier, Jean-Michel Correia, Jean Côté, Sylvain Coulombe, Hélène Couture, Sylvie Dagenais, Gérard Dansereau et Karine Demers.



La liste se poursuit avec les oeuvres de René Derouin, André Desjardins, Desson, Véronica Dragnef, Sébastien Gaudette, Audrey-Eve Goulet, Jérôme Guilleaume, Alison Hamier, Mathieu Laca, Geneviève LeBel, Claude Lépine, Nancy Létourneau (Pixels), Alexandra Levasseur, Miville, Karine Payette, Piko, Stéphanie Robert, Jean-Daniel Rohrer, Sylvie Santerre, Bernard Séguin-Poirier, Sylvain Tapin, Gérard Tremblay et Linda Vachon, pour ne nommer que ceux-ci.

Tous les visiteurs pourront ainsi y explorer, et se laisser tenter par les autoportraits d'une centaine de personnalités, allant de Marc Déry à Louise Deschâtelets, en passant par Geneviève Alarie, Louise Archambault, Charlotte Aubin, Angelo Barsetti, Hélène Bélanger-Martin, Patrice Bernier, Pascale Bussières, Ann Chow, Luc De Larochellière et de Laurent Desbois.

Sans oublier ceux de Émilie Dubreuil, Martin Dubreuil, Dominique Fortier, Sophie Grégoire, Isabelle Hubert, Jean Leclerc, François Longpré, Hubert Proulx, Émile Roy, Anick Lemay, Carl Lessard, Brigitte Saint-Aubin, Michel Tremblay, Kim Thuy, Paul Villeneuve, Audrey Wilhelmy, ainsi que de Cynthia Wu-Maheux.

Le talent de Louise Forestier, l'indéfectible porte-parole du CAP sera aussi à découvrir, à travers tous ces portraits.





Un porte-parole d'exception

De plus, quadruple olympien et 7e sprinter le plus rapide de tous les temps au 100 mètres en athlétisme en plus d’être devenu un homme d’affaires accompli, Bruny Surin sera le fier porte-parole de cette 9e édition et a accepté, lui aussi, de se prêter à l'exercice de l'autoportrait.

« J’ai accepté d’être le porte-parole de la fondation Le CAP parce que je connais le sérieux de la santé mentale, surtout ces temps-ci, en cette période difficile qu’on vit. Déjà depuis l’année dernière, j’avais de affinités avec Le CAP, puisque j’avais participé à la levée de fonds. J’ai une très bonne amie qui est aussi impliquée, donc ça a été tout à fait naturel pour moi de m’impliquer un petit peu plus cette année comme porte-parole officiel », a expliqué Bruny Surin, Porte-parole de Moi M'aime 2022.

« La santé mentale, ça nous concerne tous. On connaît tous quelqu’un de proche ou de loin dans notre milieu qui est touché par ça, donc on va mettre beaucoup d’efforts pour cette cause, puis j’ai très hâte d’y participer! » a-t-il ajouté.



Un Nous M'aime, tout juste avant le Moi M'aime

Alors que la pandémie confinait chacun pour une première fois au printemps 2020, le CAP lançait un grand rallye sur ses réseaux pour rappeler l'importance de l'art dans le maintien d'une saine santé mentale, en invitant le public à réaliser, lui aussi, un autoportrait.

Contre toute attente, le CAP a reçu plus de 500 autoportraits provenant de partout au Québec et au-delà de ses frontières. De grandes fresques les rassemblant tous, feront l’objet d’une exposition à la Maison de la culture du Plateau Mont-Royal du 29 avril au 29 mai prochains.

Parrainé par la Banque Nationale, soulignons que Nous M'aime, 1001 autoportraits au temps des masques a suscité un grand enthousiasme auprès des écoles primaires du Plateau Mont-Royal, avec la forte participation des élèves des écoles Louis-Hippolyte Lafontaine, Au pied-de-la-montagne et Arc-en-ciel.



Pour savourer un avant-goût de l’exposition Moi M'aime située à la Maison de la culture du Plateau, joindre ses réseaux sociaux aux adresse facebook.com/nousmaime2020/ ou instagram.com/nous_maime_2020/

Rappelons que l'encan bénéfice en ligne sera accessible dès le 4 mai à 17 h 30, à l'adresse macause.com/moimaime/encan

Pour finir, les intéressés à découvrir le site Web du CAP pourront le faire à l'adresse ateliersducap.org/ et suivre aussi leur réseaux sociaux.



MOI M'AIME, cent autoportraits

Liste complète des personnalités de cette 9e édition :

Geneviève Alarie • Louise Archambault • Mario Ardonetto • Charlotte Aubin • Malgosia Bajkowska • Angelo Barsetti • Michel Beaucage • Hélène Bélanger-Martin • Rémi Bergeron • Patrice Bernier • Dominic Besner • Jacques Brochu • Dinu Bumbaru • Pascale Bussières • Pat Cantin • Claude Carette • Christian Casanova • Kathryn Casault • Benoit Chalifoux • Sandra Chevrier • Lucie Chicoine •

Ann Chow • Suzanne Comtois • Jean-Michel Correia • Jean Côté • Sylvain Coulombe • Hélène Couture • Sylvie Dagenais • Gérard Dansereau • Luc de Larochellière • Karine Demers • René Derouin • Marc Déry • Laurent Desbois • Louise Deschâtelets • André Desjardins • Denis Desson • Veronica Dragneff • Sylvie Drainville •

Émilie Dubreuil • Martin Dubreuil • Louise Forestier • Dominique Fortier • Sébastien Gaudette • Jean Gauthier • Mélanie Gauthier • Audrey-Eve Goulet • Sophie Grégoire • Jérôme Guilleaume • Alison Hamier • Isabelle Hubert • Lucie Houle • Germain Houde • Mathieu Laca • Geneviève LeBel • Jean Leclerc • Anick Lemay • Claude Lépine • Carl Lessard •

Nancy Létourneau alias Pixels • Alexandra Levasseur • Andrea Lindsay • François Longpré • Philippe Manevy • Michelle Michaud • Miville • Melsa Montagne • Julie Ouellet • Marie-Claude Paradis • Éric Paulhus • Karine Payette • Marie-Chantal Perron • Isabelle Picard • Jacques Pinard alias Piko • Hubert Proulx • Jean-Denis Proulx • Elise Quesnel • Louis-Philippe Riopelle •

Stéphanie Robert • Jean-Daniel Rohrer • Emile Roy • Sylvie Santerre • Bernard Séguin Poirier • Brigitte St-Aubin • Bruny Surin • Sylvain Tapin • Kim Thuy • Gérard Tremblay • Michel Tremblay • Linda Vachon • Louis Vachon • Paul Villeneuve • Audrey Wilhelmy • Cynthia Wu-Maheux