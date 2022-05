Célébration de la Fête interculturelle réussie à Lanaudière

Des lanaudoises et lanaudois de Joliette et de ses environs ont participé samedi 21 mai dernier à la 5 e édition de la fête interculturelle, célébrant les différentes communautés culturelles de la région.

L'événement s'est déroulé à travers une ambiance festive au sein du parc Louis-Querbes de Joliette, sur invitation du Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL).

Plus de 500 personnes étaient au rendez-vous lors de cette chaude journée estivale propice aux rencontres, à l’ouverture sur le monde et à la richesse des échanges interculturels.



Sur place, petits et grands ont pu y découvrir les nombreux kiosques de représentants des différentes communautés culturelles de Joliette, tels que la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Centrafrique, la Syrie, le Burundi et la Colombie.

Les visiteurs ont eu ainsi accès à une plus large connaissance de ces pays et de leurs traditions, en plus d'avoir eu à disposition l'occasion de goûter à des saveurs typiques de mets et spécialités de ceux-ci. On pouvait, par exemple, y déguster des beignets, du manioc, de l’igname, du thé, du café, ainsi que des limonades, pour n’en nommer que quelques-uns.



Par la suite, l’attention s’est tournée sur les performances musicales et artistiques

engagées de Black Bear, un groupe atikamekw de tambour et de chants de gorge, de Xue Bochica, une troupe de danse colombienne, ainsi que de DJT Evrad-Diki, un musicien et jeune centrafricain engagé.

Les artistes se voulaient enflammer la scène et ont ainsi fait danser les nombreuses personnes présentes sous les chapiteaux.



Une inclusion soulignée par les élus



Pour l’occasion, les représentants du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière (CAAL) ont souhaité la bienvenue à toutes et à tous sur le territoire de Nitaskinan, territoire autochtone non-cédé.

Suite à l’allocution de la présidente du CRÉDIL, José Leclair, ce fut au tour de Charles Nahimana, représentant des nouveaux arrivants au sein du conseil d’administration, de Pierre-Luc Bellerose, maire de la Ville de Joliette, de Véronique Hivon, députée provinciale, et de Gabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette, de prononcer quelques mots en faveur de l’inclusion et de la diversité culturelle du grand Joliette.



Le CRÉDIL tient à remercier à nouveau ses nombreux commanditaires, soit la Ville de Joliette, le bureau de Véronique Hivon, le bureau de Gabriel Ste-Marie, Festi-Jeux, le restaurant Benny de Joliette, la Ferme Régis et Les Chapiteaux 4 saisons.

Rappelons que le CRÉDIL est un organisme voué à la solidarité internationale qui accomplit sa mission par le biais de trois axes d’intervention, à savoir l’éducation à la citoyenneté mondiale, la réalisation de projets et de stages internationaux et l’accompagnement des nouveaux arrivants.

Pour en connaitre davantage sur l'organisme, consulter son site web à l'adresse credil.qc.ca