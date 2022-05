Le mercredi 18 mai dernier avait lieu l’inauguration de la Bibliothèque de généalogie Pierre-Kemp, située dans l’ambiance chaleureuse de la Maison des contes et légendes de Lavaltrie.

Cette nouvelle bibliothèque de 430 volumes porte aujourd’hui le nom de Pierre Kemp, en l’honneur de l’implication de ce grand homme à travers la culture, le patrimoine et l’histoire de Lavaltrie, ainsi que pour son dévouement envers sa communauté.

Avant que le village et la paroisse fusionnent pour devenir la Ville de Lavaltrie, Pierre Kemp fut maire pour la paroisse Saint-Antoine-de-Lavaltrie, de 1995 à 1999. Parmi ses actions bien reconnues à Lavaltrie, il a notamment contribué à la sauvegarde de la Maison Rosalie-Cadron et il a été l’un des fondateurs de la Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie où il a siégé de 2013 à 2020, en tant que trésorier.

Un don généreux

C’est entre autres grâce au généreux don de Marcel Miron que la Bibliothèque est devenue ce qu’elle est aujourd’hui. Il y a quelques années, cet homme a fait don à la Ville de Lavaltrie de sa collection contenant 200 volumes. Cette collection, ainsi que 230 autres livres, sont accessibles sur place pour consultation.

« La Ville de Lavaltrie est fière d’inaugurer ce lieu spécial, qui fait de nous l’une des rares municipalités de moins de 25 000 habitants à disposer d’une telle bibliothèque », a mentionné Christian Goulet, maire de Lavaltrie, lors de l’inauguration.

Étant donné le contexte actuel, celle-ci s’est déroulée de façon plus intime, en présence de quelques membres seulement de la famille Miron, de la famille Kemp, de la Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie et du conseil municipal.

Horaire d’ouverture

La Bibliothèque de généalogie est ouverte aux visiteurs du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, et le samedi, de 12 h à 17 h. Les documents doivent être consultés sur place et aucune réservation n’est requise. Les usagers peuvent effectuer une recherche via le catalogue en ligne de la bibliothèque afin de repérer le titre sur les rayons.

Nul besoin d’être membre de la Bibliothèque pour accéder au catalogue en ligne et consulter la collection de généalogie. Ainsi, les chercheurs provenant d’autres municipalités ont également accès à cette précieuse collection.

La Maison des contes et légendes étant actuellement en travaux de réfection de sa façade, les visiteurs devront passer par la rue Benoit et se stationner à l’emplacement de l’ancien Café culturel de la Chasse-galerie pour accéder à la Bibliothèque de généalogie.

Sur la photo, de gauche à droite : Robert Pellerin, conseiller municipal, Christian Goulet, maire de Lavaltrie, Geneviève Kemp, fille de Pierre Kemp, Denis Moreau, conseiller municipal et Nathalie Kemp, fille de Pierre Kemp.