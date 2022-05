Une formation sur la gestuelle physiologique des musiciens sera donnée le 24 mai prochain, au Cégep régional de Lanaudière à Joliette.

Cette formation s'adresse aux musiciens qui ressentent parfois de la douleur en utilisant leur instrument. La pratique professionnelle de la musique peut être est très exigeante pour le corps.

Les positions souvent contraignantes ou asymétriques et les gestes répétitifs effectués par de petits muscles sont autant de facteurs causant des tensions et parfois des douleurs limitant la performance et le plaisir de jouer.

Comprendre et appliquer les principes de base de la création du geste musical c’est se donner des outils pour perfectionner son art tout en respectant son corps.

L'objectif de cet atelier est donc de faire découvrir le fonctionnement du corps à partir de notions anatomiques simples, de déduire des postures et des gestes adaptés, d'expérimenter ces principes à l'aide d'exercices concrets et d'explorer ces apprentissages à l'instrument.

Pour cette formation, les musiciens doivent apporter leur instrument. À noter qu'il y aura un piano et une batterie sur place.

Formateurs

Violoncelliste et kinésiologue, spécialisée en musculosquelettique, Anne Ouellet-Demers met sa sensibilité artistique et sa fascination pour le corps humain au service du mieux-être des artistes. Formée à la santé des musiciens en France, Anne figure aujourd’hui parmi les références québécoises en matière de prévention, de traitement et d’enseignement de la santé auprès des musiciens.

En plus de sa pratique clinique à Montréal et à Joliette, Anne est régulièrement sollicitée par les institutions d’enseignement de la musique et les orchestres à titre de conférencière. Elle participe également à la formation des kinésithérapeutes français lors de la formation Les musiciens ont besoin de nous (France 2016), ainsi qu’à l’enseignement universitaire en kinésiologie à l’Université de Sherbrooke (2017) et en musique à l’Université de Montréal (2019).

Inscription

La date limite pour s'inscrire à l'atelier est le 16 mai prochain. Les billets pour les membres de Culture Lanaudière sont de 48 $ pour les non-membres le coût est de 294 $.

La formation aura lieu au Cégep à Joliette le 24 mai prochain de 9 h 30 à 16 h 30. Vous pouvez vous inscrire à culturelanaudiere.qc.ca