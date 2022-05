Francis Degrandpré : sortie d'album pour le chanteur de Berthierville

Après le succès incontestable de son tout premier extrait Colorado, s’étant hissé dans les palmarès des radios du Québec, Francis Degrandpré, chanteur de new country francophone, originaire de Berthierville livrera son premier album, intitulé Soir de Quai, le 13 mai prochain.

S’étant d’abord démarqué en se taillant une place à travers les directs de l'émission La Voix 8 en 2020, Francis Degrandpré s’impose maintenant officiellement dans le paysage culturel québécois, plongeant le public dans son univers à travers Soir de quai.

Dorénavant entouré des Productions Dynamite, dirigées par Véronique Labbé et Samuel Busque, l’artiste présente un album au son new country, se voulant rappeler l'ambiance d'un weekend au chalet entre amis pour mettre la ligne à l’eau, ouvrir une bière froide et se remémorer des souvenirs de jeunesse.

Dans ce premier opus en carrière, le chanteur à la voix puissante dévoile toute l’étendue de son talent et transporte ses auditeurs au coeur de sa réalité d’amant de la nature, à travers des textes rassembleurs et des mélodies accrocheuses.

N’ayant rien à envier au son des plus grands noms du country actuel, Francis Degrandpré arrive tel un poids lourd dans le monde du new country, et ce, en français.

« C’est en écoutant le produit fini que j’me rends compte que cet album-là, c’est réellement le reflet de moi-même! Les gens qui me connaissent bien vont certainement me reconnaître au travers de mes chansons! », s'est exprimé Francis Degrandpré.



Un chanteur appelé tôt par la musique et le chant

Le jeune chanteur a fait ses balbutiements en tant que musicien et chanteur à l’adolescence, s’achetant lui-même une première guitare à l’âge de 13 ans.

L'artiste a ainsi appris à en jouer, découvrant les bases de sa pratique sur internet et perfectionnant son art autour de feux de camp entre amis au cours des années qui suivent.

En 2020, il charme les coachs et le public de La Voix 8, s'y taille une placeau sein de l’équipe Marc Dupré et accède éventuellement aux quarts de finale. Désormais, il tire son épingle du jeu avec brio, puisqu'en plus de nombreuses opportunités de spectacle, c’est notamment à sa sortie du concours télévisé qu’il rencontre l’auteur-compositeur Vincent Lemire, avec qui il se lie rapidement d’amitié et commence à écrire des chansons pour travailler les fondements d’un premier disque.

C’est finalement à Vincent et Michel Francoeur que l’étoile montante du new country décide de confier la co-réalisation de son premier album solo.

Apparemment bien en selle vers une brillante carrière, Francis Degrandpré présentera Soir de quai pour la toute première fois sur scène lors d’un lancement qui affiche déjà complet le 12 mai prochain à la Chasse-Galerie de Lavaltrie. Il débutera alors sa tournée à travers le Quebec.

Notons que l’album sera disponible sur toutes les plateformes numériques dès le vendredi 13 mai à venir.