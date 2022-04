La grande vente annuelle de livres usagés se poursuit à Notre-Dame-des-Prairies

La grande vente annuelle des livres usagés a lieu jusqu'au 29 avril à la bibliothèque municipale de Notre-Dame-des-Prairies.

À compter de demain les livres seront encore plus liquidés. Il sera possible de remplir une boîte complète de livres pour seulement 5 $. De quo plaire tous les amateurs de lecture.

Une vaste sélection de documents pour tous les âges et tous les genres sont à découvrir.

Il est nécessaire d'apporter vos propres boîtes et vos propres sacs pour votre collecte de livres usagés.

Le paiement se fait seulement par argent comptant.

La bibliothèque municipale se situe au 171, rue Jetté à Notre-Dame-des-Prairies.

Les heures d'ouvertures sont du mardi au jeudi, de 10 h à 19 h, le vendredi de 12 h à 19 h et le samedi de 9 h à 16 h. Le dimanche et le lundi l'établissement est fermé.

La bibliothèque municipale

Dotée d’une collection en expansion rapide grâce aux efforts financiers soutenus des dernières années, la bibliothèque jouit d’un grand engouement auprès des citoyennes et citoyens.

De nouveaux services ont été mis en place, un solide partenariat avec les écoles s’est développé et la mission de la bibliothèque se diversifie et s’épanouit sans cesse.

La bibliothèque municipale de Notre-Dame-des-Prairies possède présentement une grande collection avec plus de 35 000 documents. Elle en prête plus de 60 000 en plus d’enregistrer près de 37 000 visites chaque année.