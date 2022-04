L'artiste Vicky Sabourin rencontrera son public en personne au Musée d'arts de Joliette

Lors de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, le samedi 23 avril prochain, le Théâtre La Caravelle célèbrera le génie de Molière à la Bibliothèque Rina-Lasnier de Joliette, à travers une représentation qui débutera à 11h, et dont l'entrée sera gratuite. Dans le cadre de cette Journée mondiale, du 400e anniversaire de naissance de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (1622-2022), fils de tapissier et l'un des plus grands auteurs dramatiques de l'histoire du théâtre occidental, le Théâtre en question propose une lecture publique des plus grands textes du dramaturge français. Le directeur et metteur en scène du Théâtre La Caravelle, Sylvain-Alexandre Lacas, partagera avec ses comédiens des moments phares de la vie de Molière, sa troupe, ses oeuvres, et le public pourra goûter à cette langue du 17e siècle toujours aussi riche, au caractère avant-gardiste, incarnée par des personnages bigarrés, fruit d'une imagination débordante, d'un sens aigu de la répartie et du quiproquo.