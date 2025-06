Plus de 7 000 personnes célèbrent la Fête nationale à Lavaltrie

Le lundi 23 juin, les Lavaltrois ont célébré une Fête nationale mémorable, sous un soleil radieux et une chaleur estivale. Malgré la température accablante, la population était au rendez-vous pour vivre une journée festive et rassembleuse, portée par les performances du groupe lanaudois Ô Renard et du mythique groupe Les Respectables, qui ont enflammé la scène, fait danser et chanter le public tout au long de la soirée.

De 15 h à 23 h, plus de 7 000 personnes ont profité des festivités au parc Gérard-Lavallée, dont près de 5 000 se sont rassemblées à la Place Desjardins pour le spectacle principal présenté à 21 h. Sous le thème des 50 ans de la chanson Gens du pays, la population a entonné en chœur ce grand classique québécois. Christian Goulet, maire de Lavaltrie, a saisi l’occasion pour souligner l’importance de cette œuvre emblématique :

« La Fête nationale est une célébration qui nous unit autour de notre langue, notre culture et nos traditions. Soyons les « Gens du pays » dont parlait Gilles Vigneault : un peuple accueillant, vivant et tourné vers l’avenir. Peu importe nos origines, continuons ensemble à bâtir un Québec à notre image. »

En première partie, le groupe Ô Renard a réchauffé la scène avec son énergie folk contagieuse. Ils ont été suivis par Les Respectables, emblèmes du rock and roll québécois depuis 30 ans, qui ont enchaîné leurs plus grands succès, au grand plaisir de la foule. La soirée s’est conclue en beauté avec un feu d’artifice spectaculaire, présenté par Carrossier ProColor Lavaltrie et Familiprix Mélanie Boulanger.

Succès des activités de la zone jeunesse

Les familles ont répondu en grand nombre à l’appel des activités de la zone jeunesse, présentée par Grondin & Associés Arpenteurs-Géomètres inc. Au programme : le spectacle jeunesse Maringouin, un mur d’escalade, des jeux gonflables, la Biblio-Tente, des jeux de kermesse, une œuvre collective, un caricaturiste, ainsi que l’animation musicale de la fanfare Les Diplomates, qui ont animé la journée avec entrain. Les festivaliers ont aussi eu l’occasion de découvrir et de soutenir les organismes lavaltrois en visitant leurs kiosques et en prenant part à leurs activités.

Un travail d’équipe et un bel élan de solidarité

La Ville de Lavaltrie remercie chaleureusement ses équipes, notamment le Service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, le Service des communications ainsi que le Service des travaux publics, pour leur dévouement et leur travail sous un soleil accablant. Un remerciement tout particulier est adressé au Café culturel de la Chasse-galerie, partenaire culturel de longue date, pour sa précieuse collaboration.

Nos sincères remerciements vont également aux nombreux bénévoles et organismes participants, dont le Club de soccer de Lavaltrie pour la vente de hot-dogs Dynamos, offrant une option alimentaire accessible tout au long de la journée. Nous tenons aussi à souligner la présence et la contribution des Chevaliers de Colomb de Lavaltrie, de la Maison des aînés de Lavaltrie, de la Maison des jeunes de Lavaltrie, du Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie, du Cercle de fermières de Lavaltrie, de la Maison Rosalie-Cadron, de MADD Lanaudière et d’Action Vers Zéro.