L’univers de Vicky Sabourin est à expérimenter de tout ses sens au Musée d’art de Joliette

L’artiste Vicky Sabourin expose au Musée d'art de Joliette, offrant au public diverses occasions de découvrir son univers artistique, puisqu’en attendant l’inauguration de son exposition, le 18 juin prochain, il est dès maintenant possible de l’entendre, de la rencontrer, de la lire et même d’emprunter à la maison son œuvre prenant la forme d’un coffret d’odeurs.

La première œuvre de l’artiste est une Lecture performative, qui sera accessible en ligne, le dimanche 13 mars à 14h. Notons que celle-ci est gratuite mais requiert une inscription.

Lors de cette activité, Vicky Sabourin partage avec le public un texte poétique où s’entremêlent les projections imaginaires et les récits familiaux. Son récit profond touche au plus sensible et témoigne de son rapport à la mort, des émotions qu’elle suscite, et du réconfort que l’artiste puise dans les traces matérielles dont elle s’entoure. Cette lecture, en un long souffle, se veut un moment sensible et performatif.





La seconde présentation est une Rencontre d'artiste, ayant lieu en personne, le jeudi 21 avril, de 12h30 à 13h30. L’inscription est requise et le prix varie selon si l’on est membre ou non du MAJ.

Dans le cadre de cette rencontre d’artiste, Vicky Sabourin active son coffret d’odeurs en plus de nous présenter son travail, sa démarche, ses inspirations et bien plus encore.

Sa troisième performance permet une Conversation téléphonique | On se rappelle.

Il s’agit d’une discussion individuelle au téléphone avec l'artiste, sur le thème des souvenirs.

Celle-ci se réroule du 14 au 24 mars, et chaque appel téléphonique est d’une durée de 8 minutes. Notons que c’est à l’artiste de d'appeler au moment convenu, et que l’expérience est gratuite, avec une inscription toutefois requise.





La quatrième présentation artistique de Vicky Sabourin concerne son Coffret d'odeurs | Ce que les lys odorants tentent de camoufler.

L’originalité de cette œuvre tient au fait qu’elle soit à emprunter au Musée.

À travers un récit profondément touchant, des objets et une collection d’odeurs réunis dans un coffret à emprunter, l’artiste s’invite alors dans la vie de qui s’accapare son œuvre, l’espace d’un moment. Celle engage à un partage d’intimités, grâce à l’expérimentation d’odeurs à respirer ou à porter, d’objets à effleurer, d’une parole à lire et à entendre.

Pour finir, la cinquième présentation de cette exposition est Le livre | La mèche de cheveux et les fleurs. Celle-ci est disponible sur place au Musée, ou bien en ligne. Ce sont, en effet, 80 exemplaires qui sont consultables par le public.

La mèche de cheveux et les fleurs est un recueil de textes dans lequel Vicky Sabourin partage son expérience de deuil à travers des récits familiaux.





Une artiste internationale au sens écorchés et fertiles

Vicky Sabourin vit et travaille à Montréal. Celle-ci détient une maîtrise en Arts Visuels de l’Université Concordia.

Elle est reconnue en tant qu’artiste multidisciplinaire pour ses installations immersives et performatives où la mort et autres événements traumatiques se situent à la genèse de la trame narrative de ses œuvres.

La résilience se manifeste dans sa pratique fournissant un fort pouvoir alchimique qui transcende les traumatismes personnels et intergénérationnels.

Son travail a ainsi été présenté en galeries, musées et centres d’artistes au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Ces récentes expositions individuelles incluent, notamment, Sugar Cakes (AdMare, Qc), Colts Raisin (Atelier B, Qc), Les Curiosités présenté au Musée national des beaux-arts de Québec (MNBAQ), Devenir invisible à Latitude 53 (Edmonton, AB), Access Gallery (Vancouver, CB) et Sporobole (Sherbrooke, Qc).

Warmblood fut présenté à travers le pays, soit à la Galerie Trois Points (Montréal, Qc), Hamilton artist Inc. (Hamilton, On), Eastern Edge (Saint-Jean, T-N), Struts Gallery (Sackville, N-B) et Access Gallery (Vancouver, CB).

Aussi, Sabourin participe avec son œuvre Lac caché à la Manif d’art 8, Biennale d’art contemporain de Québec, présentée au MNBAQ sous le thème de la joie.

Depuis 2010, elle est récipiendaire de bourses du Fonds de recherche québécois sur la société et la culture, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada.

De plus, l’artiste enseigne à l’Université Concordia dans le département Studio Arts en photographie.