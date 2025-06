Saint-Félix-de-Valois célèbre la Fête nationale le 23 juin

La population de Saint-Félix-de-Valois est invitée à participer aux animations le 23 juin pour la Fête nationale au parc Pierre-Dalcourt. On promet une programmation de musique québécoise, sous la thématique « Gens du pays ».

La journée débute à 15 h avec animations et activités familiales pour se clôturer dans l’apothéose des feux d’artifice et de la prestation des Québécoises.

« Gens du pays, c’est votre tour de vous laisser chanter d’amour! Venez célébrer en grand en musique trad avec Mythes et Légendes et en chansons québécoises avec Les Québécoises le 23 juin prochain au parc Pierre-Dalcourt, mentionne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Deux blocs musicaux, de l’animation, des jeux, de la danse, des kiosques alimentaires, un feu de joie et les plus beaux feux d’artifice de la région vous attendent pour célébrer votre culture! »

Hommage à une chanson qui nous unit

L’année 2025 marque un moment unique dans notre histoire collective. Pour la première fois, et chaque année par la suite, la fête nationale commémorera un événement nouveau. Cette année, la fête nationale sera l’occasion de célébrer le 50e anniversaire de la première interprétation publique de la chanson emblématique Gens du pays, composée par Gilles Vigneault en collaboration avec feu Gaston Rochon. Cette chanson d’amour destinée aux Québécoises et Québécois a su traverser les générations, stimuler les rassemblements et réchauffer les cœurs. Elle sera mise à l’honneur tout au long des célébrations de cette année.

Zone de jeux pour la famille

La grande nouveauté cette année sera la zone de jeux Benny&Co . Animation, mascotte, roue de fortune, jeux d’adresse et jeux gonflables attendent les familles et enfants pour s’amuser.

Horaire de la soirée

15h00 Ouverture du site / Zone de jeux Benny&Co & kiosque alimentaire

18h15 Danse de la FADOQ

19h15 Musique (DJ)

19h45 Hommage au drapeau et mot de bienvenue

20h00 Spectacle musical – Mythes et Légendes

21h30 Discours patriotique par Marco Geoffroy

21h35 Feux d'artifice et feu de joie

21h45 Spectacle musical – Les Québécoises