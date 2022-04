Un documentaire sur les Cowboys Fringants sera diffusé ce soir à Lavaltrie

Les admirateurs du groupe de musique québécois les Cowboys Fringants sont invités à venir visionner le documentaire L'Amérique pleure aujourd'hui à 14 h et à 19 h, à l'Église de Lavaltrie.

Ce film réalisé par Louis-Philippe Eno, met en scène le groupe de musique jouant dans plusieurs paysages ruraux du Québec leurs morceaux les plus célèbres de leur répertoire.

« Pour saluer les 25 ans d’existence du groupe, Louis-Philippe Eno filme, sans public, 16 de leurs performances. Ces captations, essentiellement tournées en extérieur, saluent au passage la magnifique beauté des paysages québécois. Mises bout à bout, elles constituent un touchant concert hommage au célèbre groupe folk de Repentigny », décrit Olivier Lefébure de Médiafilm.

Plusieurs plans de caméra ont été tourné avec un drone, dévoilant ainsi de nombreux paysages en région.

Le coût de cet événement est de 5 $ par personne. Il est possible de réserver en ligne sur le site chasse-galerie.ca. Les places assises seront attribuées lors de votre arrivée. De plus, le popcorn sera fourni et un service de bar sera disponible sur place.

Le masque de procédure restera obligatoire lors des déplacements dans la salle.