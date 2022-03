Exposition de Jean Barbeau à la Maison Antoine-Lacombe à Saint-Charles-Borromée

Des Ruisseaux Communications annonce que Télé-Québec diffusera, le 29 mars prochain, la 2e saison de La fin des faibles, le volet québécois de la compétition internationale de rap, le MC Challenge End Of the Weak, à laquelle participe l’artiste Helmé, résidant à Crabtree dans Lanaudière. L’émission est une adaptation télévisuelle d’une des compétitions les plus réputées et respectées dans le milieu du rap. Celle-ci est à l'honneur, depuis plus de 20 ans, dans une douzaine de pays à travers le monde.