Helmé de Crabtree participe à la 2e saison de La fin des faibles diffusé sur Télé-Québec

Des Ruisseaux Communications annonce que Télé-Québec diffusera, le 29 mars prochain, la 2e saison de La fin des faibles, le volet québécois de la compétition internationale de rap, le MC Challenge End Of the Weak, à laquelle participe l’artiste Helmé, résidant à Crabtree dans Lanaudière.

L’émission est une adaptation télévisuelle d’une des compétitions les plus réputées et respectées dans le milieu du rap. Celle-ci est à l'honneur, depuis plus de 20 ans, dans une douzaine de pays à travers le monde.

Pour cette seconde saison, la compétition s’ouvrira sur une résidence de création dirigée par des amoureux de la langue française et s’échelonnera sur huit semaines, en tendant le micro à autant d'artistes de la relève, âgés de 18 à 40 ans.

Originaire de Drummonville et installé depuis à Crabtree, Helmé a charmé le coeur et la tête du public de La fin des faibles l’an dernier avec sa plume engagée.

Ainsi, après avoir manqué de peu une présence en finale, notre prof de sociologie préféré revient en espérant cette fois repartir avec le titre de champion.

Cette année, l’émission, une fois encore animée par Pierre-Yves Lord, sera diffusée les mardis à 22 h, dès la fin de ce mois de mars.

Les participant.es seront évalué.ées par les membres du jury Koriass, Sarahmée et Souldia, bien connus du milieu du rap.

Ceux-ci évalueront ainsi les artistes à travers les fameux critères que sont la qualité des textes, la créativité, la présence scénique, le débit ainsi que l’interaction avec l’environnement.

La fin des faibles permet aux candidats de nourrir leur passion pour le rap, en plus de déployer leurs fins talents d’écriture face au grand monde artistique, tout en ayant l’opportunité d’y rencontrer des célébrités incontestables, favorisant par cette expérience unique leur propre propulsion dans le milieu de l’art de la scène et de la création musicale.

Les épreuves typiques, demandant un haut degré de performance, faisant tout particulièrement la renommée de ce concours, depuis des décennies, opposeront alors les candidats.

Ainsi, passant d’épreuves de création de textes, à celle de pièces musicales originales, à de l’improvisation avec pour défi d’y intégrer des objets ou des mots imposés, à de la performance a capella, ou encore de groupe en arpentant judicieusement un thème commun, chacun devra exploiter la richesse de ce qu’il a à offrir de plus vertigineux, pour voir triompher ses talents.

soulignons que, parmi les huis artistes en compétition, l'artiste qui saura se démarquer au point de remporter la victoire, recevra une bourse d’un montant qui lui permettra de réaliser un clip vidéo, en plus de s’envoler tout droit rejoindre les gagnant.es internationaux face à qui disputer le titre du Meilleur MC au monde.

Lanaudière peut ainsi encourager avec fierté le Crabtreen, Helmé, à s'élever aussi haut que son désir le pousse et aussi déployé que son talent l'inonde.