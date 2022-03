L’essai de l'historien Laurent Turcot met en lumière les traits culturels du Québec

L’historien Laurent Turcot propose au public de découvrir le Québec à travers la langue, les fêtes, le sport, la gastronomie et la médecine dans son essai L’Histoire nous le dira, qui sera disponible le 13 avril prochain.

Qu’est-ce qui fait que le Québec est tel qu’on le connaît ? On pourrait dire que c’est grâce à sa culture, entre autres choses. Mais de quelle culture parle-t-on, exactement ?



Il y a la langue québécoise avec ses sacres, ses accents, ses expressions. Il y a aussi la gastronomie avec sa poutine, son sirop d’érable et son fameux pâté chinois, qui, on s’en doute, ne vient pas de Chine.

Il y a aussi le sport, tel que le hockey, avec ses grandes rivalités et les fortes émotions qu’il suscite chez les Québécois. Il suffit de penser à la fameuse Bataille du Vendredi saint en 1984 pour s'en apercevoir.

En parlant de saint, le calendrier religieux a longtemps ponctué l’ordinaire de la vie du Québec. Malgré tout, sait-on pourquoi l'on y célèbre le jour de l’An, la fête des Rois ou la Saint-Valentin? Il y a aussi ces fêtes bien québécoises comme la Saint-Jean Baptiste et le Carnaval de Québec, qu’en sait-on vraiment ?

De plus, l’essaie aborde la façon dont les québécois se sont dotés d’un système de santé, ainsi que la manière dont ils se sont soignés à travers l’histoire, suivant également toutes deux un parcours bien singulier. Le Québec, c’est tout cela et plus encore.

Dans cet essai destiné au grand public, Laurent Turcot démontre, une fois de plus, son talent de vulgarisateur, que l’on connaît grâce à sa chaîne YouTube, ses baladodiffusions et ses interventions dans les médias.

L'Histoire nous le dira est une fenêtre sur la culture qui fait que le Québec est bien celui des québécois.

Notons que, professeur d'Histoire à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Laurent Turcot est titulaire de la Chaire de recherche en histoire des loisirs et des divertissements.

Celui-ci intervient régulièrement dans les médias et se retrouve facilement sur sa chaîne YouTube comptant près de 340 000 abonnés, L’Histoire nous le dira.

Soulignons qu'il est également l'auteur de la série L'Homme de l'ombre.