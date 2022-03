Un record Guinness sera à atteindre lors de la 1e édition de La Grande Cadence à Joliette

La première édition de La Grande Cadence, au profit de la Fondation des Samares pour la persévérance scolaire, se tiendra à Joliette, le 20 août prochain, se réalisant à travers un événement haut en couleurs qui offrira, de plus, l’occasion de tenter un record Guinness.

En effet, le comité organisateur s’est donné comme mission de créer un événement festif mettant en valeur la musique traditionnelle et ses artisans, la beauté de la ville de Joliette et de ses environs, ainsi que la volonté de marquer l’histoire comme communauté.

Le comité est d’ailleurs rejoint dans ses efforts, par plusieurs entreprises de la région, entre autre, nous pouvons nommer Promutuel Lanaudière, qui agira à titre de partenaire majeur de La Grande Cadence.

« Nous sommes plus que fiers de présenter cet événement de grande envergure! Plusieurs acteurs importants de la région se mobilisent pour la cause et souhaitent établir un record mondial de podorythmie. Nous espérons de tout cœur que cet événement reviendra année après année et saura fédérer la communauté autour du soutien à nos jeunes » s’enthousiasme Mathieu Dufresne, membre du comité organisateur.



Un record Guinness à relever

Sous la supervision de Michel Bordeleau, Lanaudois reconnu dans le milieu de la musique traditionnelle (membre de la Bottine souriante et des Charbonniers de l’enfer), ce sont jusqu’à 500 personnes qui taperont des pieds au même endroit, le temps d’une chanson, dans le cadre d’un grand spectacle de musique traditionnelle en plein air !

« En créant cet événement, nous souhaitons démontrer aux jeunes que toute la communauté est derrière eux, qu’elle les soutient et qu’en persévérant, on peut atteindre nos objectifs » s’exclame Mathieu Dufresne.

Ainsi, les personnes désireuses de participer au record Guinness doivent soumettre leur candidature, incluant une vidéo dans laquelle ils démontrent leur aptitude à taper du pied de façon soutenue et pour un temps donné.

Notons d'ailleurs que les participants s’engagent également à récolter des dons pour soutenir la persévérance scolaire.



La musique traditionnelle pour alliée

Soucieuse de démontrer son appui à ses jeunes, c’est toute la communauté de la musique traditionnelle qui se mobilise pour soutenir cet événement.

Ainsi, animé par le groupe De Temps Antan, l’événement accueillera plus d’une dizaine d’artistes qui partageront la scène pour offrir un spectacle se voulant endiablé.

Il s’agit pour La Grande Cadence d’une occasion unique de démontrer son soutien à la persévérance scolaire, en lui partageant sa passion et son attachement pour cette musique, dans le but de les transmettre à la prochaine génération afin qu’elle continue de faire rayonner cette culture musicale traditionnelle partout au Québec.

Que ce soit en tant que participants au record ou en tant que spectateurs, petits et grands sont invités à ce grand rassemblement.

Pour toutes les personnes intéressées à se joindre au mouvement, l’information nécessaire est disponible sur le site Web de la Grande Cadence

Aussi, notons que, déjà bien connue, la Ville de Joliette, qui souhaite se positionner comme capitale régionale de la région de Lanaudière, sera mise en valeur lors de cet événement.

En effet, ville de nature, de travail et de culture, mais aussi ville étudiante reconnue, Joliette était un choix naturel pour la tenue de cet événement.

« Nous souhaitons mettre l’accent sur sa beauté et son dynamisme ! Avec tous les événements qu’elle présente, l’ajout de celui-ci ne fera qu’augmenter son charme et son attrait touristique », conclut l’organisateur de l’événement la première édition de la Grande Cadence.

Aussi, les journées de la persévérance scolaire étaient elles-mêmes tout indiquées pour lancer cet ambitieux projet.

Pour finir, rappelons que la Fondation des Samares a pour mission de promouvoir la persévérance scolaire en finançant divers projets qui améliorent les chances de réussite des jeunes du Nord de Lanaudière et que depuis sa création en 2004, la Fondation a investi plus de 1,6 M$ et financé plus de 750 projets.

Notons également qu'en cas de pluie, l'événement sera remis au lendemain, le 21 août.